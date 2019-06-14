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Başkan Degen, emeklilere özel konut projesi için girişimlerini sürdürüyor

Emeklilerin ev sahibi olması noktasında özverili bir çalışma sergileyen Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, özellikle peşinatlarda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için yoğun çalışma içerisine girdi.

14 Haziran 2019 Cuma 11:45
Başkan Degen, emeklilere özel konut projesi için girişimlerini sürdürüyor

Emeklilerin ev sahibi olması noktasında özverili bir çalışma sergileyen Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, özellikle peşinatlarda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için yoğun çalışma içerisine girdi.


Dernek Başkanı Ahmet Degen, yaptığı açıklamada, "Toplu konut idaresi (TOKİ) nin emekliler için yapacağı konutlarda peşinat konusu emeklilerimizin belini büküyor. Kaldı ki geçimde büyük sıkıntılar çeken emeklilerimiz bu şartlarda TOKİ’nin yaptığı konutlardan almaları yani peşinat vermeleri neredeyse imkansız. Her gün kapımızı aşındıran üyelerimiz özellikle bu konunun yetkililer tarafından çözülmesini istiyor. Bizlerde Erzurum Şube Başkanlığı olarak yapılacak olan ve sadece emeklilerimiz için özel konut projesini hayatiyete geçirmek istiyoruz. bu projede derneğimize üye olan emeklilerimize TOKİ tarafından yapılacak olan konutların peşinatsız ve kira öder gibi taksitlendirme yapılması için başta TOKİ yetkilileri olmak üzere siyasiler ve hatta Cumhurbaşkanımız ile temasa geçeceğiz. Daha önce derneğimizin girişimleri ile üyelerimize konut için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Arsa tahsisi konusunda tüm imkanları seferber etti. Arsa konusunda bizlere büyük destekte bulunan Başkan Sekmen konutların yapılması konusunda da yine TOKİ yetkilileri ile sık sık görüşerek konut projesinin ilerlemesinde büyük emek sarf etti. Gelinen noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile beraber Toplu Konut İdaresi yetkilileri ile yaptığımız son görüşmede emeklilere konut projesinde beş aşamalı bir fikir birliği yaptık. Bu kapsamda 1.etap Gezköy, 2. etap Yıldızkent, 3. etap Edip Somunoğlu, 4. etap Şehitler ve 5. etap Kurt deresi Mahallesi olmak üzere üyelerimiz için konutların yapılması planlamasını gerçekleştirdik. Bu özel projeden sadece derneğimize üye olan emeklilerimiz yararlanacak. altını bir kez daha çizerek söylemek istiyorum ki, bu özel konut projesinden sadece derneğimize üye olan emeklilerimiz yararlanabilecek. Derneğimize üye olmayan emekliler ise bu projeden yararlanamayacak.Bizim amacımız derneğimize üye olan 12 binin üzerinde emeklimizin kendi evinde oturması. Önümüzdeki günlerde özel projenin hızlandırılması için Ankara’da TOKİ yetkilileri ile yine bir araya geleceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:45
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