Başkan Daşhan: Tek derdimiz ilçemize hizmettir

Kütahya’nın Şaphane Belediye Başkanı Raism Daşhan’’a hayırlı olsun ziyaretleri aralıksız devam ediyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tayfun Dündar, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Tavşanlı İlce MüftüsüHüseyin Aksay ve ŞaphaneMüftüsüMetin ÇelebiBelediye Başkanı Rasim Daşhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Şaphanede birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları yürütmek için çalıştıklarını ziyaretçilerine belirten Belediye Başkanı Rasim Dşahan, ’’Bu nazik ziyaretlerin den dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız Şaphanemizi daha yaşanabilir bir ilçe yapmaktır. Bunun için elimizden gelen tüm gayretle çalışıyoruz. Tek derdimiz ilçemize hizmettir’’ diye konuştu.