0553 313 94 23

Başkan Daşhan: 10 köyümüzde tarım canlanacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 1 milyon 220 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölette su aktarımına başlandığı bildirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:57
Başkan Daşhan: 10 köyümüzde tarım canlanacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 1 milyon 220 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölette su aktarımına başlandığı bildirildi.


Bölge tarımı için son derece önemli bir çalışmanın yapıldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Temelden yüksekliği 44 metre olan göletimizin toplam su depolama hacmi 1 milyon 220 bin metreküp. 610 bin metreküp hacmindeki gövdesi ile bölgede bulunan 10 köyde tarım için çok önemli bir kaynak. Göletimizde düşen su oranını yükseltmek içingöletimiz ile regülatör arasında su akışında yaşanan sıkıntının giderilmesi konusunda yeni bağlantı borularının yapımına başlandı. İnşallah çok kısa sürede göletimize su akışı sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu gölet sayesinde ilçemize bağlı 10 köyümüzde tarımı canlandırmak’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta arttı
    1. Resmi rezerv varlıkları Ocak’ta arttı
    2. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    3. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    4. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    5. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    6. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    7. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    8. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    9. Başıboş köpekler korku salıyor
    10. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    11. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    12. (Özel) Azmin zaferi
    13. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    14. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    15. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    16. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    17. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    18. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    19. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    20. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü