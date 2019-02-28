Başkan Daşhan: 10 köyümüzde tarım canlanacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 1 milyon 220 bin metreküp su depolama hacmine sahip gölette su aktarımına başlandığı bildirildi.

Bölge tarımı için son derece önemli bir çalışmanın yapıldığını belirten Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ’’Temelden yüksekliği 44 metre olan göletimizin toplam su depolama hacmi 1 milyon 220 bin metreküp. 610 bin metreküp hacmindeki gövdesi ile bölgede bulunan 10 köyde tarım için çok önemli bir kaynak. Göletimizde düşen su oranını yükseltmek içingöletimiz ile regülatör arasında su akışında yaşanan sıkıntının giderilmesi konusunda yeni bağlantı borularının yapımına başlandı. İnşallah çok kısa sürede göletimize su akışı sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu gölet sayesinde ilçemize bağlı 10 köyümüzde tarımı canlandırmak’’ ifadelerini kullandı.