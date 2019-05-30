0553 313 94 23

Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadri Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:59
Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kadri Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Dağtekin Mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek mesajında, “Bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir.Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni bir kez daha idrak edeceğiz. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Allah’a hamd ediyoruz. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum.Mübarek Kadir Gecesi, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimiz ve İslam alemi, bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manevi olarak en üst seviyede istifade edeceğine inanıyorum.Bu mübarek gece vesilesiyle İslam aleminin kadrinin yeniden yücelmesi için Kur’an-ı Kerim’e daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan Yüce Kitabımızı anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı kardeşlerimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, yüce Mevla’dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı’na da eriştirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni’nde konuştu
    1. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    2. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    3. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    4. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    5. TİKA'dan Bakü'de iftar
    6. TBMM Genel Kurulu
    7. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    8. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    9. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    10. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    11. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    12. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    13. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    14. Bayramda misafirleriniz için..
    15. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    16. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    17. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    18. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    19. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    20. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    21. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    22. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    23. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    24. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    25. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    26. Başkan Yıldırım’dan Kadir Gecesi mesajı
    27. Başkan Kılınç’tan Kadir Gecesi mesajı
    28. Hafif ticari araç ile otomobil..
    29. Besni’de ihtiyaç sahibi ailelere..
    30. Otomobil halk otobüsüne çarpıştı: 1..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz