Başkan Dağtekin’den İstanbul’un Fethi mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlayarak, İstanbul’un fethinin siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren, milletin en muhteşem zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Başkan Dağtekin mesajında her şehrin kendine has kimliği olduğuna dikkat çekerek, İstanbul’un da şehir kimliğine mana veren, ona üflenen fetih ruhu olduğuna ve büyük fetihlerin kale surlarında değil, gönüllerde gerçekleştiğini, Konstantiniyye’yi de İstanbul yapan da böyle büyük bir gönül fethi olduğuna vurgu yaptı.Dünyanın en eski ve eşsiz güzelliğiyle en gözde şehirlerinden biri olan İstanbul’un fethiyle bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığını dikkat çeken Dağtekin’in mesajında, "Tarihi boyunca imparatorlukların başkenti olan Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un insanlığın ortak medeniyet mirasında çok özel bir yere sahiptir. Fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han’ın, askeri dehası, eşsiz savaş stratejisi ve fetih sonrası adil ve hoşgörülü yönetimiyle dünyanın en büyük liderleri arasında yerini almıştır. Şunu da unutmamak gerekir ki, bu bir işgal değildi, fetihti. Niyetlerimizin merkezine samimi duyguları yerleştirip Rıza-ı İlahi’den ayrılmazsak ve fetih ruhu ile gece gündüz mücadele edersek şayet, rabbim bizlere daha çok fetihler ve fatihler nasip edecektir” ifadeleri yer aldı.