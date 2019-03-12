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Başkan Dağtekin’den ezan ve beka açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İstanbul’da ezana yapılan saygısızlıkla alakalı açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 17:58
Başkan Dağtekin’den ezan ve beka açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İstanbul’da ezana yapılan saygısızlıkla alakalı açıklamalarda bulundu.


Yaşanılan saygısızlığa tepki gösteren Başkan Dağtekin, “Bu tür girişimlerle kimse farklı hesaplar içerisine girmemeli, çanlar çalmaya yeltenmemelidir.Çanların çalınmasındaki özgürlük yine ezanın özgürlüğü iledir.Ezanımız aslında diğer inanç değerlerine de saygının bir ifadesidir. Çünkü bizim inancımızda, bizim değerlerimizde sizin dininiz size, benim dinim bana düşüncesi vardır.Bizim manevi iklimimizde emperyalist düşünce akımına asla yer yoktur. Herkes kendi dini değerlerini özgürce yaşabilir, benim değerlerime saldırmadıkça, benim inancımı ortadan kaldırmadıkça beni yok kabul etmedikçe. Benim ezanıma ıslık çalarak tahammül etmeyen bir insanın hala geçmiş dönem hezeyanları vardır. Hala CHP’nin o ilk döneminden gelen ve ezanımızı maalesef tanrı uludur’a dönüştüren gericilikleri vardır. Bu geri mantığı biz Türkiye’den sildik, bitirdik. Bir daha da yeşermesine asla müsaade etmeyeceğiz. Herkes kendi değerlerinde özgür olacaktır. Ezan da bize şahadet olarak bu toprakların üzerinde ebediyen inleyecektir" dedi.


Beka meselesine de değinen Başkan Dağtekin, “Türkiye’nin son on yıl içinde arka arkaya maruz kaldığı saldırılara milletimiz yakından şahitlik etti. 7 Şubat’ta MİT müsteşarımızın ifadeye çağrılması, gezi olayları, 17-25 Aralık FETÖ yargı darbe teşebbüsü, 2014 mahalli seçimlerine gidilirken yaşanan gerilimler, 6-8 Ekim Kobani olayları, 7 Haziran 2015 seçimlerine gidilirken yaşananlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında dolar kuru üzerinden yapılan ekonomik baskılar gösteriyor ki bu saldırılar sadece ülke sınırları içerisinde başlayıp bitmiyor. Dış bağlantıları ve destekçilerinin de ifşa edildiği bu saldırıları organize edenler,ülkeyi sürekli bir tartışma zeminine çekmek istiyorlar. Bunu yaparken kutuplaştırma ve gerilim ortamı oluşturmak için büyük çabalar sarf ediliyor. Hatırlayalım, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi yerel seçimlerin gölgesinde yapılmıştı. O seçimler de mahalli idareler seçimleriydi. Dolayısıyla vatandaşımız bu coğrafyada hiç bir şeyin mahalli kalmadığını iyi tahlil etmesi gerekiyor. Allah’a hamd olsun milletimiz tüm bu oyunların farkında.Biz siyasetçilere her zaman ayna olan milletimiz 31 Mart seçimlerinde bu oyunları yine bozacaktır.Devlet ve milletimizin bekasını teminat altına almak hepimizin sorumluluğundadır.2023’ün güçlü Türkiye’sini şekillendirecek ve tarihin akışını liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden değiştireceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:58
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