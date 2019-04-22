Başkan Dağtekin’den 23 Nisan kutlaması

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün ülkenin her köşesinde TBMM’nin açılışının 99. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir heyecanla kutlandığını belirtti.

Başkan Dağtekin, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümünü idrak ettiğimiz 23 Nisan 1920 tarihi, hiç kuşkusuz, aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır.Devletimizin temelleri atılırken ’milli irade’ esas alınmıştır, bekası da ’milli irade’ ile sağlanacaktır. Türkiye’nin son 17 yılda kurduğu demokratik istikrarı korumak, millet iradesini en açık şekilde yönetime yansıtmak ve hukukun üstünlüğünü tam manasıyla hayata geçirmek büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye, o tarihten bu yana, milli egemenliğine sahip çıkmış, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış, AK Parti iktidarıyla birlikte hemen her alanda elde ettiği tarihi kazanımlarla birlikte dünya ülkelerine model teşkil eden, yine dünya ülkeleri tarafından örnek alınan bir ülke konumuna yükselmiştir. Şunu da net bir şekilde ifade etmem gerekir ki, 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile birlikte yeni anayasanın hayata geçirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konumunu daha da güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarı,milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücü, hiçbir yönetimi, hiçbir vesayeti tanımayan bir siyaset tarzı ile tam bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmıştır” dedi.