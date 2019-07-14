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Başkan Dağtekin’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 15:56
Başkan Dağtekin’den 15 Temmuz mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Dağtekin mesajında, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da anma etkinlikleri düzenleneceğini hatırlatarak, anma programları kapsamında 15 Temmuz gazileri ile bir araya geldiklerini, 15 Temmuz Pazartesi günü tüm Adıyaman halkını etkinliğe davet etti.


Dağtekin mesajında, “Bugün üçüncü yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda kalplerimizde yaşıyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin acısını tekrar yaşarken diğer yandan dünyada benzeri olmayan bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 251 şehit verdiğimiz o gecede gazi olan kardeşlerimizin ’keşke biz de şehit olsaydık’ diyen bu milleti Allah’ın izniyle hiç bir güç yıkamaz. Elbette bu şeref ve izzete kavuşmak bir nasip meselesi. Bu vesile ile yüce Rabbim şehitlerimizin şahadetlerini kabul eylesin, gazilerimize de sağlık sıhhat versin.FETÖ’yü alaşağı eden, 15 Temmuz ruhunu sıcak tutan ve siyasetin girdabında kaybolup gitmesine izin vermeyen bir lidere sahibiz Allah’a hamd olsun. Bizler milletimize ve devletimize sahip çıkmak zorundayız. Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. En önemlisi ise milletimiz, ‘Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak, onun etrafında kenetlenmek durumundayız’ mesajı ile bu mesajı o gece anlamlandırarak gereğini yaptı. 15 Temmuz’da akın akıntankların önüne koşmaları, namluların ucuna göğsünü siper ederek cuntacıların karşısına korkusuzca çıkmaları hepimizin iç güdüsel olarak bunu anlamlandırdığının en güzel örneklerinden biridir.Tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz’da da bir amaç için birleşebiliyoruz” dedi.


Dağtekin açıklamasında ayrıca, “ Türkiye genelindeyapılan etkinliklere baktığımız zaman ortaya çıkan fotoğraf geleceğe güvenle bakmamızın yanı sıra15 Temmuz’un direncinin,bilincinin, şuurunun, fikriyatının ayakta olduğunu gösteriyor. Hiç kuşkusuz o kara gece bir bakıma küresel bir saldırıydı. Ancak o kara geceyi, bedenleriyle, canlarıyla direnerek aydınlık bir geleceğe dönüştüren bu milletin ta kendisidir. O gece CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ınkocaman yürek sesi ile milli iradeye sahip çıkmaçağrısı sonrası, sokaklara ve meydanlara çıkan milletimiz, bir millet şuurunun nasıl oluştuğunu, o şuurun nasıl bir direnç dalgasına dönüştüğünü ve büyük bir dirilişe, onurlu bir yürüyüşe dönüştüğüne tüm dünya şahit olmuştur. Dolayısıyla bir topluluğun, bir insan kitlesinin, bir inanç paydasında buluşmasının gerçekleşmesimillet olma şuurunungöstergesidir. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirileceğimiz 15 Temmuz etkinlerinde de millet olma şuuruna ve kalplerin birlikte çaldığınabir kez daha tanıklık edeceğiz. Elbette sayın Cumhurbaşkanımızın, o karanlık gecedeki çağrısıbu iradenin oluşmasında bir mihenk taşıdır. Gelin hep birlikte dikkatlerimizi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği küresel ölçekte son derece kritik mücadelede toplayalım ve 15 Temmuz ruhuna sahip çıkalım. Bu vesile ile 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:56
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