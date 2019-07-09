Başkan Dağtekin vatandaşların sorunlarını dinliyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin parti il binasında her Pazartesi ve Cuma günleri vatandaşlarla buluşarak sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Vatandaşların sorunlarını, taleplerini, şikayetlerini, isteklerini dilek ve önerilerini ilk ağızdan öğrenmek için haftanın belirli günlerinde parti teşkilatında diğer günlerde ise bizzat halk ve esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını söyleyen Başkan Dağtekin, "Malumunuz olduğu üzere 23 Haziran İstanbul seçimi ile birlikte, seçim süreçlerini geride bıraktık. Teşkilat olarak bizim için son derece önemlidir. Saha çalışmalarımızı bu değerlendirmeler ışığında yürütüyoruz. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Bu dönemi Adıyaman için en verimli bir şekilde değerlendirerek, vizyoner bir bakış açısı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti olarak bizler, seçimden seçime vatandaşı hatırlayan bir parti değiliz. Bugüne kadar süre gelen bu anlayış, AK Parti iktidarı ile birlikte son bulmuştur. Biz, halka güvenen bir siyasi hareketiz. Yine zorlu yolları aşacak, Türkiye’mizin ve Adıyaman’ımızın istikrarlı bir şekilde yükselişi için önümüze bakacağız, hatalarımızı düzelteceğiz. Yolumuza devam ederek, hedeflerimize odaklanacağız. Merkez ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız,gençlik kollarımız da yarın seçim varmış gibi çalışmalarına aksatmadan devam ediyorlar. Kısacası partimiz tüm kademeleriyle saha çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

AK Parti iktidarı, vatandaşların sorunlarının minimize edilmesini en etkin bir şekilde kullanan bir parti olduğunu vurgulayan Başkan Dağtekin, "Hatırlanacağı gibi 2002 yılı öncesinde tıkanmış bir devlet bürokrasisi vardı. Hükumetimiz bu bürokrasiyi siyasetin dinamik etkisiyle aştı. Devlet sistemi ile vatandaşlar arasında oluşan tıkanıklığı vatandaş lehine çözmeyi başaran AK Partimize, haliyle vatandaşımızın ilgisi ve teveccühü daha da arttı, artmaya da devam ediyor. AK Parti İl Başkanı olarak vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarla yaptığımız istişarelerde eksikliklerimiz neler ise bunu bizzat yerinde görüp tespit etme şansını yakalamış oluyoruz. Ayrıca bu görüşmelerimiz de Adıyaman’ımız için en iyi, en güzel hizmetin neler olacağını da masaya yatırmış oluyoruz. Bizleri en mutlu eden şey, halkımızın sorunlarının çözülmesidir. Şunu da önemle belirtmek isterim ki,AK Parti vatandaşı önceleyen bir merkez siyaset üretmektedir. AK Parti, muhafazakarlık ve demokratlık temelinde bir kitle partisi olmanın yanın da hangi siyasi partiden olursa olsun kapımız herkese açıktır. Adıyaman’ımıza dair heyecanımızı tartışalım, projeleri, farklı konuları tartışalım istiyoruz. Bunu yaparken de birlik ve beraberlik noktasında itilafa düşmeden bu adımları atmak istiyoruz. Hep birlikte vizyon sahibi bir Adıyaman için çalışacağız.Vizyon, bu coğrafya için son derece önemli" diye konuştu.