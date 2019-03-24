Başkan Dağtekin cumhurbaşkanının müjdelerle Adıyaman’a geleceğini söyledi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart 2019 tarihinde Adıyaman’a müjdelerle geleceğini belirterek vatandaşları mitinge davet etti.

Cumhurbaşkanının Adıyaman’da yapacağı miting ile alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, “Adıyaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Dünya liderini en güzel şekilde ağırlayacağız.

Asrın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne zaman Adıyaman gelse rekor bir katılım sağlanıyor. Dolayısıyla bu konuda tüm Adıyamanlı kardeşlerimi saygıyla selamlamak istiyorum. Salı günü de inşallah meydanları hınca hınç doldurarak liderimizi karşılayacağız. Elbette bu mitingin seçimlere az bir zaman kala gerçekleşmesi ise bizlerin son derece önemli. Cumhurbaşkanımızı karşılama konusunda çok ciddi organizasyonlar gerçekleştirdik. Teşkilatımız tüm organlarıyla şehrin her mahallesinde tek tek haneleri dolaşarak el broşürlerimizi ve cumhurbaşkanımızın mitinge davet mektubunu vatandaşlarımıza takdim ettik.

İnanıyorum ki bu gelişinde de cumhurbaşkanımız, Adıyaman’ın değişim ve dönüşümüne, kalkınmasına yönelik çok önemli müjdeleri de sıralayacaktır” diye konuştu.