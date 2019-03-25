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Başkan Çolakbayrakdar’dan ulaşım hamlesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yolları; üst ve alt yapı, bisiklet, yaya ve yol faaliyetleri gibi önceden planlayarak yaptıklarını ve yeni dönemde ise Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’na alternatif yeni bir ulaşım aksı planladıklarını söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:14
Başkan Çolakbayrakdar’dan ulaşım hamlesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yolları; üst ve alt yapı, bisiklet, yaya ve yol faaliyetleri gibi önceden planlayarak yaptıklarını ve yeni dönemde ise Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’na alternatif yeni bir ulaşım aksı planladıklarını söyledi.


Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, yeni dönemde ulaşım ile ilgili planladığı projeleri başlıklar halinde anlattı. ‘ALT YAPI ve ULAŞIM’ adı altında Asfalt Plenti ve Şantiyesi, Alternatif Ulaşım Güzergahları ve Mahalle Alt Yapılarının Yenilenmesi konuları hakkında hayata geçireceği projelerden tek tek bahseden Başkan Çolakbayrakdar,“Yeni yollar yaparken çevresinde binalar oluşmadan bütün her şeyi kapsayan ulaşım alanları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Yani yapılacak yeni yollarda üst yapı, alt yapı, bisiklet yolu, yaya yolu ve araç yolu faaliyetleri gibi çalışmalar önceden planlanarak yapılmaktadır. Ayrıca şehir için yeni ulaşım aksları planlıyoruz. Ziyagökalp Mahallesi’ndeki Dicle Caddesi’nin devamı olan Bekir Yıldız Bulvarı’na ve ikinci hat olarak ise Erkilet Bulvarı’na bağlanacak. Diğer aksı ise, Erkilet Bulvarı’ndan Yeşil Mahalle’nin içerisinden geçerek Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na oradan da Zümrüt Mahallesi’ndeki Vezirler Caddesi’ne ve son olarak Horsana Caddesi ile birlikte Kuzey Çevre Yolu’na bağlamış olacağız. Yani Osman Kavuncu Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’na alternatif Kocasinan’ın ortasından geçen yeni bir ulaşım aksı planladık.” diye konuştu.


“2 yıldır çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, asfalt plentiyle geçen sezon yaklaşık 17 Milyon TL tasarruf sağladıklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışı ile yeni dönemde Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaparak ve mevcut yolları yenileyerek, Kocasinan’da asfaltlanmadık yol kalmayacağını söyledi.


Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asfalt plentimizle ‘Yenilenen Kocasinan’da yeni yollar yaparak ve yenileyerek, yollarımızı daha konforlu hale getiriyoruz. Kurulduğu gün itibariyle kamuda en büyük kapasiteye sahip, teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında ve doğal kaynakları optimum şekilde kullanarak asfalt üretiminin yapıldığı doğayla barışık asfalt plentimizle daha konforlu yollar yapıyoruz. 4 yılda 1 Milyon tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirdik. Yeni dönemde de mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde asfalt üretimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca estetik ve güvenlik açısından sorun oluşturan havai hatların tamamını yer altına alacağız.Yeni dönemde inşallah ihtiyaç duyulan bütün mahallerimizi alt yapı çalışmaları neticesinde daha modern ve daha güvenli bir görünüme kavuşturacağız. Yapılan yatırımlarla birlikte Kocasinan, hak ettiği değere kavuşacak.”


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşlara sunacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:14
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