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Başkan Çolakbayrakdar’dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Domates Fidesi Dağıtım Etkinliğinin bu yıl 10.

30 Nisan 2019 Salı 11:53
Başkan Çolakbayrakdar’dan organik domates fidesi dağıtım etkinliğine davet

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Domates Fidesi Dağıtım Etkinliğinin bu yıl 10.sunun gerçekleştirileceğini belirterek, 2 Mayıs Perşembe Günü saat 09.30’da 3 farklı noktadan dağıtılacak olan 550 bin kök organik domates fidesi dağıtım etkinliğine tüm Kayserilileri davet etti.


Kocasinan Belediyesi, sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla düzenlediği domates fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştirecek. Etkinlik öncesi organik domates fidelerinin yetiştirildiği alana giderek, fidelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini söyledi. Yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri’de ‘Karahıdır’ olarak bilinen bölgemizin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerimizin, 2 Mayıs Perşembe Günü saat 09.30’da 3 farklı noktadan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi’ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi’nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği; hibrit olmaması, yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:53
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