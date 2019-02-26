0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar’dan Mimarsinan Mahallesi’ne yeni tesis müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’ne tekstil üzerine satış yapan esnafların isteği doğrultusunda yeni bir alan inşa edeceklerini, ayrıca kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir satış merkezi yapacaklarının müjdesini verdi.

26 Şubat 2019 Salı 11:28
Başkan Çolakbayrakdar’dan Mimarsinan Mahallesi’ne yeni tesis müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi’ne tekstil üzerine satış yapan esnafların isteği doğrultusunda yeni bir alan inşa edeceklerini, ayrıca kadınların ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir satış merkezi yapacaklarının müjdesini verdi.


Yeni Kocasinan’a daha modern, daha sağlıklı ve daha işlevsel modern pazar yerleri kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, 1 yıldır Kocasinanlılara hizmet veren Mimarsinan Mahallesi’ndeki modern pazar yerini ziyaret etti. Hem tezgah açan esnafla hem de alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, esnafa ’hayırlı işler ve bol kazançlar’ diledi. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesi ve memnun kalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. İlçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarının altını çizerek, “Mahallelerimize çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Mimarsinan Mahallemizde çocuklarımıza yönelik eğitim veren sosyal tesisimizde Çocuk Kulübü bünyesinde 500’ün üzerinde evlatlarımız eğitim görüyor. Burada ayrıca Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren çok amaçlı bir sosyal tesisimiz de var. Tesisimizin içerisinde; yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimleriyle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle mahallemize bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. Tekstil üzerine satış yapan esnaflarımızın isteği doğrultusunda tesisin yanına kapalı bir mekan inşa edeceğiz. Ayrıca burada hanım kardeşlerimiz için ise el emekleri göz nuru ürünlerini satabilecekleri bir yer olacak. Yapılan yatırımlara yeni ve farklı hizmetler ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız için çalışıyor ve hizmet üretiyoruz” ifadelerini kullandı.


Esnaf ve bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı modern ve fonksiyonel pazar yeri dolayısıyla Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret etti
    1. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
    2. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun..
    3. AOSB Futbol Turnuvası’nda heyecan..
    4. Bakan Soylu: "İstanbul’a tarihinin bir..
    5. Tatvan’da silah ve mühimmat ele..
    6. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    7. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    8. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası..
    9. Van’da “Aylık Mutat İlçe Müftüleri..
    10. "THY'nin doğrudan uçuşları Moğolistan..
    11. Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı..
    12. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    13. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    14. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    15. "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine..
    16. CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin..
    17. Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye..
    18. Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini..
    19. ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan..
    20. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    21. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku
    22. Şahinbey için yeni çılgın projeler sözü
    23. Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen..
    24. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen..
    25. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde..
    26. Batıdan bir itiraz çıktı mı?
    27. Ne Venezuela Suriye ne de Maduro Esed!
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    29. GÜNCELLEME- Sarıyer'de yol çöktü
    30. Alçaklık ve ihânetler bu kadar..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti