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Başkan Çolakbayrakdar’dan Meclis Üyelerine Plaket

Kocasinan Belediyesi, 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:52
Başkan Çolakbayrakdar’dan Meclis Üyelerine Plaket

Kocasinan Belediyesi, 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Başkan Çolakbayrakdar, 5 yıl boyunca meclis üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Kocasinan’a yaptıklarını hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.



Cırgalan, Alsancak, Argıncık, Boğazköprü, Kuşçu, Erkilet Camikebir, Yavuzselim, Şeker ve Pervane Mahallelerinin imar planları görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ayrıca Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Müdürlüğünün bilgisayar ihtiyacının Kocasinan Belediyesi tarafından karşılanması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.



Gündem maddeleri görüşüldükten sonra açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer kattıklarını ifade etti.



Meclis Üyeleri ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “1 yıl Meclis üyesi, 4 yıl kadar da Belediye Başkanı olarak görev yaptığım meclisimizde hep birlikte Kocasinanımıza ve Kayserimize hizmet ettik. Bu şehre daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek, birlik-beraberlik ve uyum içerisinde çalıştık. 2014-2019 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Toplam bin 371 gündem maddesini görüşüp, konuların yüzde 90’ni üzerinde oy birliğiyle karar aldık. 31 Mart yerel seçimlerden sonra da yine uyum içinde çalışan güzel bir meclis olmasını temenni ediyorum. Meclis üyelerimizin, birçok noktada şehrimize katkıları oldu. Şehrimize daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek, gerekli kararları vermek ve Kayseri ile ilgili ortak duyguyu sergilemek çok önemlidir. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.



MHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Şevki Dursun ise, 5 yıl boyunca güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



Kocasinan Belediyesi’nin eski Başkanı ve Meclis Üyesi Bekir Yıldız da meclis üyelerinin bugüne kadar güzel ve örnek hizmetleri hayata geçirilmesinde katkı sağladıklarını ifade ederek, “5 yıl boyunca acı tatlı güzel günler yaşadık. Dönem sonları hep hüzünlü olur. Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.


Konuşmaların ardından bir tören gerçekleştirilerek, 2014-2019 yılları arasında görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi. Başkan Çolakbayrakdar, bütün meclis üyelerine tek tek teşekkür plaketi sundu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:52
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