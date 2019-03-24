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Başkan Çolakbayrakdar’dan kırsala hizmet seferberliği devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz; şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir.

24 Mart 2019 Pazar 13:38
Başkan Çolakbayrakdar’dan kırsala hizmet seferberliği devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz; şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir. ”dedi.


İlçe sakinlerine daha iyi hizmet götürmeyi amaçlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı adım adım gezmeye devam ediyor. Hafta sonu Dadağı, Kemer, Emmiler, Taşhan, Çevril, Vatan ve HöbekMahallelerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretinin ilk durağı olan Emmiler Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla vatandaşlara hizmet ettiklerini vurgulayarak, “Emmiler’e her geldiğimizde hemşehrilerimin güler yüzleriyle karşılaşıyoruz. Her mahallerimizi ziyaret edip, mahallenin ihtiyaçlarını ve isteklerini birebir yerinde takip ediyoruz ve taleplerini birebir dinliyoruz. Elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bizim görevimiz, milletimize hizmet etmektir. Dört yıl boyunca bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim, bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı.


Emmiler Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şevki Dursun ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Mahalle Muhtarı Bekir Karaca da “Bizler Kocasinan Belediyesi’nin ne zaman kapısını çaldıysak her zaman yardımcı oldular. Allah razı olsun” diye konuştu.


Ardından Çevril Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar, burada da bölge sakinlerin taleplerini dinledi. Vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek adına gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni ve farklı projelerle Kocasinan’ı kalkındırdıklarını söyledi. Güzel sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, burada gözleme pişiren hanımlara ise emeklerinden dolayı teşekkür ederek, onlarla birlikte gözleme pişirdi.


Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, Dadağı, Kemer, Taşhan ve Vatan Mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerilerini dinlemeye özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan sakinlerine daha iyi hizmet için hafta sonunu hafta içine katarak gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu artırmaktır. Diğer yandan ise şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir.” şeklinde konuştu.


Bölge sakinleri de Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetler dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 13:38
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