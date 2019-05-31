Başkan Çolakbayrakdar’dan işçilere büyük jest

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 2 milyon 300 bin Türk Lirası tutarındaki ikramiye bin 159 işçinin hesabına yatırıldığını belirterek, ikramiye ile hem çalışanların yüzlerinin güldürdüğünü hem de piyasa hareketinin sağlanarak bu durumun esnafların kazancına yansıyacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar’ın bayram öncesi yaptığı bu jest belediye çalışanları arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Bir yandan şehri dizayn ederken bir yandan da insanların gönlüne giren ve insan odaklı çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin hep ilkleri başardığına dikkat çekti. Kocasinan Belediyesi’nin işçi dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede çalışan personelimizin yüzlerini güldürmüş oluyoruz. Bizler çalışanlarımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların haklarını en iyi şekilde koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. ’Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin’ öğretisi ile işçilerimizin ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplarına yatırdık. Bin 159 personelimizin yaklaşık 2 Milyon 300 bin Türk Lirası tutarındaki ikramiyeleri hesaplarına geçti. Çalışanlarımıza hem bayram alışverişlerini yapabilme imkanı hem de sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bayram geçirmelerine katkı sağlamış olacağız. İkramiye sevinci yaşayan işçilerimizle birlikte piyasada oluşacak hareketlilik nedeniyle esnaf kardeşlerimizin de yüzü gülecek. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için durmadan çalışıyor ve bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktadan hareketle şehrimizin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Kocasinan’ı ve şehrimizi daha iyi noktalara getirebilmek için daha iyi hizmetler vererek çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlara birlikte ulaşmak dileğinde bulundu.