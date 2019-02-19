0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar’dan Erkiletlilere müjde üstüne müjde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar,Erkilet Bölgesinde kentsel dönüşüm planlaması yaptıklarını, bölgeye emniyet hizmet binası ve Kocasinan Akademi çatısı altında büyük bir tesis kazandıracaklarını ve yeşil alan miktarını artıracaklarını söyleyerek müjde üstüne müjde verdi.

19 Şubat 2019 Salı 11:26
Başkan Çolakbayrakdar’dan Erkiletlilere müjde üstüne müjde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar,Erkilet Bölgesinde kentsel dönüşüm planlaması yaptıklarını, bölgeye emniyet hizmet binası ve Kocasinan Akademi çatısı altında büyük bir tesis kazandıracaklarını ve yeşil alan miktarını artıracaklarını söyleyerek müjde üstüne müjde verdi.


Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Gece-gündüz demeden vatandaşların taleplerini dinleyerek ve onların isteklerine yönelik projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yeni ve farklı hizmetlere imza attıklarını belirterek, “Özelikle Çözüm Merkezi projemizle hem Kayseri hem de Türkiye’ye model olduk. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerimiz olmazsa olmazımızdır. Hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri hazırlayarak, kentsel dönüşümü hayata geçirdik. Kocasinan bölgesinde yaklaşık bir buçuk milyon metrekare alan üzerinde kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz ve bu dönüşüm tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla yürütüyoruz. Bir ilçe belediyesi ölçeğinde Türkiye’de benzeri olmayan büyüklükte kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. İnşallah bu dönüşümle birlikte Kocasinanımızın ve Kayserimizin çehresi değişecek. Bir kez daha dile getiriyorum ki; Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak. Bu vizyonla projeler ürettik ve bu projelerin takipçisiyiz. Bundan sonrada yeni dönüşüm projeleri ekleyerek devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle Argıncık, Sancaktepe, Boztepe, Oruç Reis, Yeşil ve Hilal Mahallerinde kentsel dönüşüm yaparak, bu bölgelerin dönüşümünü gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.


Sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmetler verebilecek projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Kocasinan Akademi çatısı altında eğitimden sanata, kültürden spora her alanda 7’den 70’e herkese hizmetler ulaştırmak için tesisler yapıyoruz. Bu kapsamda Erkilet bölgesi için Dere Mahallesi’nde yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir sosyal tesisi inşa ediyoruz. Bu bölgede vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak güzel bir sosyal merkez olacak. Göreve geldiğimden bu yana yaklaşık bir milyon metrekare çevre düzenlemesi, bir milyon 120 bin ton asfalt serimi ve 500 kilometre üzerinde yol yenileme yaptık. 4 yıl içerisinde büyük bir mesafe kat ettik.Önümüzdeki dönemde Allah nasip ederse ihtiyaç duyulan alt yapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bir diğer olmazsa olmazımız ise, yeşil alan ve parklar yapmaktır. 4 yıl boyunca 800 bin metrekare üzerinde yeşil alan ilçemize kazandırdık. Kocasinanımıza yeni parklar ve yeşil alanları kattık. Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra diğer kurumlarla işbirliğiyle kamunun ihtiyacı olan binalar yapıyoruz. Bu bölgeye ise emniyet hizmet binası inşaatını tamamladık, önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Bu ve buna benzer projelerle Kocasinan’ın ihtiyacı olan çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:26
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
    1. HDP'li Sezai Temelli hakkında..
    2. Sinop'taki "Durağan olayları" davası
    3. Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe..
    4. Damat, İtalya'da 2 yılda 3 kat büyüdü
    5. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş..
    6. Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait..
    7. Serbest piyasada altın fiyatları
    8. Coşkun Demirbakan kimdir nerelidir?
    9. Saadet Partisi 3 büyükşehir adayını..
    10. 2 çocuk annesi 12. kattan düştü
    11. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM..
    12. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yurt..
    13. Burun estetiğinin önemli kriterlerine..
    14. (Özel) Şaşkın hırsız çaldığı ürünleri..
    15. Karabük’ten 100 kişilik TTK için bin..
    16. Çankaya Belediyesi ’Plant Ödülü’ne..
    17. Honda, İngiltere ve Türkiye'deki Civic..
    18. Bakan Murat Kurum imzasıyla, en riskli..
    19. Ahşap oyuncak yapımı eğitimi başladı
    20. Millet sizi kuyruğunuzdan tanır
    21. Köprü geçiş cezası nasıl geri alınır?..
    22. Suudi Arabistan: "Hindistan-Pakistan..
    23. Zihni Şahin’den uluslararası vizyon
    24. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    25. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    26. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    27. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    28. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    29. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    30. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun