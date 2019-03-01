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Başkan Çolakbayrakdar’dan Engellilerin talebine anında çözüm

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını daha da kuvvetlendirdiklerini söyledi.

01 Mart 2019 Cuma 09:35
Başkan Çolakbayrakdar’dan Engellilerin talebine anında çözüm

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, yapılan hizmetlerle engelli vatandaşlarla gönül bağını daha da kuvvetlendirdiklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Fatma Oytun ve dernek üyeleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.


Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret sırasında kendisini görmek isteyen fakat sağlık sorunları nedeniyle dernek binasında bulunamayan Hikmet Hötelek’i telefonla arayarak, hal hatır sordu. Büyük bir sevinç yaşayan Hikmet Hötelek ise fizik tedavisi için tekerlekli sandalye ile haftada iki gün hastaneye gitmek zorunda olduğunu belirterek, hastaneye ulaşım talebi konusunda Başkan Çolakbayrakdar’dan destek istedi. Başkan Çolakbayrakdar da gerekli görüşmeleri yaparak, Hikmet Hötelek’in ulaşım isteğini anında çözüme kavuşturdu.


“Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” diyen Başkan Çolakbayrakdar, onların yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Sosyal belediyecilik olarak hayatın her alanında 7’den 70’e herkese projeler üretiyoruz. Hükümetimiz, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak onların daha üretken ve aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdi. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kardeşlerimize yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.


Dernek Başkanı Fatma Oytun ise engellilere yönelik yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, bizlere her zaman çok hassas davranıyor ve hassasiyetleri bizleri çok memnun ediyor.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:35
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