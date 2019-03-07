0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar’a sarraf ve kuyumculardan tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlar için yapılması gerekenleri en iyi şekilde yaparak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:09
Başkan Çolakbayrakdar’a sarraf ve kuyumculardan tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlar için yapılması gerekenleri en iyi şekilde yaparak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak’ı ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Mustafa Elitaş, Cumhur İttifakı’nın önemine değinerek, “Cumhur İttifakı; ülkemizin bekası, Cumhuriyetimizin devamı ve Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için vatan sevdasıyla yüreği çarpan herkesin bir arada olması gerektiren ittifaktır. Bu ittifaka herkes katılabilir. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ülkemizin bekasını daha da pekiştirecek ve memleketimiz daha ferah ve daha huzurlu bir yönde ilerleyecek” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar ise Kayseri’de sanayiden esnafına, işçisinden üretimine kadar her alanda güzellikler olduğunu ifade ederek, "Bunlardan biri olan sarraf ve kuyumcu esnafımız da hem Kayseri’de hem bölgemizde ciddi manada değer üretmiştir. Esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Kayserimizde 1 milyon 400 bin nüfusumuzla beraber, hepimiz şehrimizde birer değeriz. Hep beraber bir olduğumuz zaman bu şehrin değerini daha da artırırsak, ilimizi daha da iyi noktalara getiririz. Şimdiye kadar şehrimizde böyle olmuştur ve inşallah bundan sonra da daha iyi olacak. Şehrin yöneticisi olarak bizler, esnafımız ve vatandaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince daha iyilerini yapabilmek için gayret ediyoruz. Biliyoruz ki; Kayseri’nin ekonomisinin büyümesi demek, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesi demektir. Bu noktada bir ve beraberce inşallah çabanın içerisinde olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” şeklinde konuştu. Dernek Başkanı Adnan İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretiniz bizleri çok onurlandırdı. Elimizden geldiğince hep sizlerin yanındayız” dedi ve Kazancılar Çarşısı olarak Cumhur İttifakına tam destek olacaklarının sözünü verdi.


Ziyaretin ardından Başkan Çolakbayrakdar, Bakan Elitaş ile birlikte Gazioğlu Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret edip, hayırlı kazançlar diledi. Onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bylock kullanan karı koca FETÖ’den tutuklandı
    1. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    2. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    3. Arabulucu Türkiye
    4. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    5. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    6. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    7. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    8. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    9. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    10. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    11. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    12. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    13. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    14. Mazlumun sesine uyan!
    15. Minikler sağlık için spor yapıyor
    16. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    17. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    18. Trabzon’da bir ilk
    19. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    20. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    21. İstanbul’da, başarılı polisler..
    22. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    24. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    25. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    26. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    27. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    28. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    29. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    30. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık