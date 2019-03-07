Başkan Çolakbayrakdar’a sarraf ve kuyumculardan tam destek

Kocasinan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlar için yapılması gerekenleri en iyi şekilde yaparak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak’ı ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan Mustafa Elitaş, Cumhur İttifakı’nın önemine değinerek, “Cumhur İttifakı; ülkemizin bekası, Cumhuriyetimizin devamı ve Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için vatan sevdasıyla yüreği çarpan herkesin bir arada olması gerektiren ittifaktır. Bu ittifaka herkes katılabilir. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ülkemizin bekasını daha da pekiştirecek ve memleketimiz daha ferah ve daha huzurlu bir yönde ilerleyecek” diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar ise Kayseri’de sanayiden esnafına, işçisinden üretimine kadar her alanda güzellikler olduğunu ifade ederek, "Bunlardan biri olan sarraf ve kuyumcu esnafımız da hem Kayseri’de hem bölgemizde ciddi manada değer üretmiştir. Esnaflarımıza hayırlı bereketli kazançlar diliyorum. Kayserimizde 1 milyon 400 bin nüfusumuzla beraber, hepimiz şehrimizde birer değeriz. Hep beraber bir olduğumuz zaman bu şehrin değerini daha da artırırsak, ilimizi daha da iyi noktalara getiririz. Şimdiye kadar şehrimizde böyle olmuştur ve inşallah bundan sonra da daha iyi olacak. Şehrin yöneticisi olarak bizler, esnafımız ve vatandaşlarımız için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geldiğince daha iyilerini yapabilmek için gayret ediyoruz. Biliyoruz ki; Kayseri’nin ekonomisinin büyümesi demek, Türkiye’nin ekonomisinin büyümesi demektir. Bu noktada bir ve beraberce inşallah çabanın içerisinde olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” şeklinde konuştu. Dernek Başkanı Adnan İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretiniz bizleri çok onurlandırdı. Elimizden geldiğince hep sizlerin yanındayız” dedi ve Kazancılar Çarşısı olarak Cumhur İttifakına tam destek olacaklarının sözünü verdi.

Ziyaretin ardından Başkan Çolakbayrakdar, Bakan Elitaş ile birlikte Gazioğlu Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret edip, hayırlı kazançlar diledi. Onlarla keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman esnafların yanında olduklarını ifade etti.