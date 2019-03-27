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Başkan Çolakbayrakdar, Yenimahalle Semt Pazarında

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla hem vatandaşlara hem esnafa daha konforlu alış veriş ortamı sunduklarını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:43
Başkan Çolakbayrakdar, Yenimahalle Semt Pazarında

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla hem vatandaşlara hem esnafa daha konforlu alış veriş ortamı sunduklarını söyledi.


Yenimahalle Semt Pazarını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, hem tezgah açan esnafla hem alışveriş yapan bölge sakinleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, esnafa ’hayırlı işler ve bol kazançlar’ diledi. Esnaf ve vatandaşlarla hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, tezgahın başına geçerek, vatandaşlara indirimli ürün satışı gerçekleştirdi. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür eden Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaçlarına göre esnafın daha nezih bir ortamda hizmet etmesi ve vatandaşların daha rahat alış veriş yapmaları için modern pazar yerleri yaptıklarına işaret ederek, Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Vatandaşların taleplerini bire bir yerine getirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Çolakbayrakdar; “Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmelerini sağlayacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Özellikle ilçemizdeki pazar yerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı, daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri ekonomisine daha çok katkı sunacaktır. Bunun için mevcut pazar yerlerini yeniliyoruz veya modern pazar yerleri yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran hizmetler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten pazar esnafı ve vatandaşlar ise hizmetlerden dolayı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:43
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