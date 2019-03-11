Başkan Çolakbayrakdar: Yeni Kocasinan için tarihe geçecek adımlar atıyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip yeni Kocasinan için tarihe geçecek önemli bir adım daha atılacağını söyledi.

Vatandaşların yaşamaktan keyif alacağı daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Başkan Çolakbayrakdar Yunus Emre Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Mevsim şartlarının düzelmesiyle birlikte dönüşüm çalışmalarının hızlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir ve olmazsa olmazımızdır. Kocasinan’ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmasını yürütüyoruz ve dönüşüm çalışmalarıyla mahallelerimizin değerine değer katıyoruz. Hava şartlarının güzel olmasıyla birlikte Yunus Emre Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızdaki çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken bir yandan da yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Mahallemizdeki 6 blokluk ilk etap inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ardından ise yeni yeni etapların çalışmaları başlayacak. Dönüşüm kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip, Yeni Kocasinan için bir adım daha atacağız. Bölgeyi Kocasinan’a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak hizmetler ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan, Kayseri’nin yeni yüzü olacağını sözlerine ekledi.