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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Çolakbayrakdar, ’Yağmur ve Şükür’ duasına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç ve Yemliha Mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:08
Başkan Çolakbayrakdar, ’Yağmur ve Şükür’ duasına katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç ve Yemliha Mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yağmur dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum. Bizler bölge sakinlerimize daha iyi hizmetler sunmak için hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz.” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Ebiç Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Yağmur ve Şükür Duası Programına’ katıldı. Bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşlıların hayır duasını aldı. Yağmur duasına katılarak, bölge sakinleriyle birlikte dua eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Bu topraklara layıkı ile hizmet vermek için çalışıyor, alın terlerinizi toprağa döküyorsunuz. Rabbim emeklerinizin karşılığını boşa çıkartmasın. Bu vesile ile seçimlerin ardından ilk kez ziyaret ettiğimiz Ebiçli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yemliha Mahalle Muhtarlığı tarafından her yıl bahar mevsiminde organize edilen Yağmur ve Şükür Duası ile Pilav Şenliği Programına iştirak etti. Burada da vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, hal-hatır sordu. Çocuklarla yakından ilgilenip, hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, geleneksel olarak yapılan Yağmur Dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu sene yapılacak olan hasatlar bereketli olur. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle güzellikler içerisinde her zaman bir arada olmayı nasip eylesin. Bu vesile ile seçimlerden sonra ilk defa bölge sakinlerimiz ile birlikte bir aradayız. Seçimlerde göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz.” ifadelerine yer verdi.


Çiftçinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Anadolu’nun bereketli topraklarında ekmeğini topraktan çıkartan hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum” dedi.


Programın sonunda vatandaşlara, kesilen kurban etlerinden yapılan kavurmalı pilav ikram edildi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:08
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