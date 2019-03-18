Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın Huzuru Ve Mutluluğu İçin Çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” dedi.

Mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallelere giderek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu sefer Beydeğirmeni, Hırka, Eski Ömerler, Ebiç ve Mahzemin Mahallelerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği her mahallede vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Beydeğirmeni Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmet ulaştırdıklarını belirterek, “Kırsal mahallelerimizde yaşayan özellikle gençlerimizin kırsaldan kente göç etmelerinin önüne geçmek, yeni iş kapıları açmak için Kocasinan Belediyesi olarak tarım, ziraat ve hayvancılık alanında örnek projeler hazırladık. Tarımda Dijital Dönüşüm, kapalı devre sulama sistemi gibi projelerimizle bölgenin çehresi değişecek. Yeni dönemde bu projelerimizi hayata geçirerek çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak çalışmaları başlatacağız ve burada yaşayan vatandaşlarımız daha mutlu ve daha huzurlu olacak.” diye konuştu.

Ardından Hırka Mahallesi sakinlerinin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, onların taleplerini dinleyerek, yapılacak olan projelerden bahsetti. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu ifade etti.

Sonrasında Eski Ömerler Mahallesi’ne geçen Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 400 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz.Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız.”

Mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, ardından Ebiç Mahallesini ziyaret etti. Bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını vurguladı. Mahalleye yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Ebiç Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemizde çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, kaldırım, kilitli parke, otopark ve asfalt yenileme çalışmaları yaparak, bölge sakinlerimize yakışır bir çevre hazırladık. Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Ebiç Sosyal Tesisi, mahallenin sosyal yaşamına katkı sağladı. Daha güzel bir Ebiç için hizmetlerimiz devam edecek. 4 yıl boyunca ilçemizin her bir yanına hizmet götürdük. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile kırsal mahallelerimizin birçok ihtiyacını karşıladık. İnşallah yeni dönemde de yeni projelerle vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Mahzemin Mahallesi sakinlerinin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, burada da 4 yılda yapılan hizmetleri anlatarak, “Her fırsatta mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üretiyoruz. Bu kapsamda 4 yıldır mahallelerimizi sık sık ziyaret edip, ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik ve bu doğrultuda çözümler ürettik. Kocasinan için ne yapsak az dedik, yeşil alanları, modern parkları, kentsel dönüşüm çalışmaları, sosyal tesisler, eğitim merkezleri, asfalt plenti başta olmak üzere daha birçok alanda çalışma gerçekleştirdik. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğu için gerek sulu tarım, gerek yol ve kaldırım çalışmaları olsun yaşam alanlarının şartlarını iyileştirerek kırsaldan kente göçün önüne geçmeye çalıştık. İnşallah yeni dönemde de projelerimiz devam edecek.Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir.” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.