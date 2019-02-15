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Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye’ye projemizle model olduk"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını belirterek, “Farklı ve yeni hizmetlere imza attık ve Türkiye’ye projelerimizle model olduk” dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:52
Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye’ye projemizle model olduk"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını belirterek, “Farklı ve yeni hizmetlere imza attık ve Türkiye’ye projelerimizle model olduk” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın iyi ve güzel hizmetlerle buluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyor, gayret ediyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra mahallelerimiz yeni isteklerini yerine getirmek ve ilçemize güzellikler kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeler hayata geçirdik. 4 yıl boyunca farklı ve yeni projelere imza attık ve Türkiye’ye projelerimizle model olduk. Bunlardan biri olan sosyal tesislerimizi tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 4 yıl gibi zamanda farklı farklı mahallelere 21 tane sosyal tesisin inşaatını tamamlayıp, bölge sakinlerimizin hizmetine sunduk. Mahallelerde anketler yaparak, onların isteği doğrultusunda tesislerimizde kurslar açıyoruz. Özellikle çocuk ve gençlerimiz için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız bizden ne istiyorsa elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza hizmeti ulaştırmak için gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Kayseri’de birçok alanda ilkleri gerçekleştiren belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;“Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra 3 yıldır Kocasinan bölgesinde bulunan ilkokul ve anaokulu olmak üzere toplam 112 okulun fiziki temizliklerini yapan belediye olduk. Kentsel dönüşümden modern pazar yerine, yol yapım çalışmalarından yeşil alanlara kadar ilçemize güzellikler kattık. Sosyal belediyecilikte birbirinden güzel projeleri hayata geçirdik. Bütün mahallelerimizde sokak sokak, cadde cadde ne yapılması gerekiyorsa bunların hepsini çok iyi biliyoruz. İhtiyaç duyulan diğer büyük projelerin hayata geçirebilmesi için zamana ihtiyaç var. Buranın bir pazar yerine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Pazar yerinin yapılabilmesi için kamuya ait bir arazinin olması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda buraya bir kapalı pazar yeri kazandıracağız. Arsa sorununun çözümü için gerek kamulaştırma gerekse imar ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. En kısa zamanda mülkiyeti oluşturup, pazar yerini vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” diye konuştu.


Vatandaşlar ise sunulan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:52
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