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Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler Kayseri"

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı hınca hınç doldu.

16 Temmuz 2019 Salı 14:18
Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler Kayseri"

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Meydanı hınca hınç doldu. Meydandaki yerini alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Muhteşem bir kalabalık ile yine meydanları taçlandıran aziz milletimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.


Meydanda demokrasi ve milli irade için nöbet tutan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla yakından ilgilendi. 7’den 70’e her kesimden vatandaşın sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar,kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmedi.


Nöbete katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, “15 Temmuz’u unutmadık, unutturmayacağız” dedi. Başkan Çolakbayrakdar,“Bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan aziz milletimiz, Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da ve Dumlupınar’da kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile düşmana nasıl dur demiş ise 15 Temmuz gecesi de aynı ruh hali ve duygu seli ile düşmanlara, vatan hainlerine dur dedi. Bizler bu vatanın öz evlatları olarak vatanımızı çiğnetmemek, bayrağımızı indirtmemek, ezanımızı dindirtmemek için birlik ve beraberlik içerisinde dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta duracağız. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Türkiye olacağız.’’ diye konuştu.


Yine meydanların birlik ve beraberlik mesajı verildiğini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Herkes birlik beraberlik içerisinde, hep bir ağızdan, ‘Söz konusu vatan ise; gerisi teferruattır’ dedi. 7’den 70’e herkes; “Tek vatan, Tek bayrak, Tek devlet” için yeniden meydanlarda darbeye karşı milli iradesini ortaya koydu. Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Sevgili gençler; gelecek sizin sizler sorumluluk duygusu ile 15 Temmuz günü yapılanların ve aziz milletin destansı kahramanlıklarının canlı şahitlerisiniz. O kara günde millete yapılmak istenenleri unutmayın ve unutturmayın ki; Allah vermesin bir gün gelir yeniden bu vatana, bu millete ve bu devlete kast etmek isteyen hainler çıkar ise hainlik etmelerine fırsat vermeden başlarını ezebilesiniz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum ”şeklinde konuştu.


Vatandaşlarla birebir ilgilenerek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra vatanseverlere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan dondurma,sandviç ile çeşitli yiyecek ve içecekler ikram etmesiyle program noktalandı. Kocasinan Belediyesi temizlik ekibi de günün ağarmasıyla birlikte modern araçlarla meydanı temizledi. Nöbet sırasında oluşan çöpleri kutularından boşaltarak çöp yığınlarının oluşmasını engelleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geniş kapsamlı temizlik çalışmaları yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:18
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