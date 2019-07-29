Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserleri, gelecek nesillere aktarıyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Gevhernesibe Mahallesi’nde başlatılan 200 yıllık tarihi Çandır Cami’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Çandır Cami’nin 18.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tarihi caminin, yapısına uygun yepyeni bir görünüme kavuşacağını vurguladı. Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlenmesi, temizliği, yenilenmesi ve güzelleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış Çandır Camii’ni restore ederek, yenilenmiş haliyle ibadete açacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

ÇANDIR CAMİİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri olan Çandır Camii, 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişi kapasitesiyle orijinalinde mescit olarak yapılmıştır. Ahşap sütunlar ve yatay bağlantılar kullanılan caminin mihrabında, 73 porselen tabak bulunuyor. O dönemde cami yapımına destek olan mahalle sakinleri, çini yaptırmaya güçleri yetmediği için evlerinden getirdikleri yemek ve çay tabaklarıyla mihrabı süsledikleri anlatılıyor. Farklı özelliğiyle vatandaşların ilgisini çeken camii, Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilerek, yeniden ibadete açılacak.