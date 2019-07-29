0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserleri, gelecek nesillere aktarıyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Gevhernesibe Mahallesi’nde başlatılan 200 yıllık tarihi Çandır Cami’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi eserleri, gelecek nesillere aktarıyoruz"

Kocasinan Belediyesi tarafından Gevhernesibe Mahallesi’nde başlatılan 200 yıllık tarihi Çandır Cami’nin restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesi’nde bulunan tarihi eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerlerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.


Çandır Cami’nin 18.yüzyıldan kalan tarihi bir mekan olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları tamamlandığında tarihi caminin, yapısına uygun yepyeni bir görünüme kavuşacağını vurguladı. Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak camilerin çevre düzenlenmesi, temizliği, yenilenmesi ve güzelleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz. 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış Çandır Camii’ni restore ederek, yenilenmiş haliyle ibadete açacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar, şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


ÇANDIR CAMİİ HAKKINDA GENEL BİLGİ


18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri olan Çandır Camii, 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişi kapasitesiyle orijinalinde mescit olarak yapılmıştır. Ahşap sütunlar ve yatay bağlantılar kullanılan caminin mihrabında, 73 porselen tabak bulunuyor. O dönemde cami yapımına destek olan mahalle sakinleri, çini yaptırmaya güçleri yetmediği için evlerinden getirdikleri yemek ve çay tabaklarıyla mihrabı süsledikleri anlatılıyor. Farklı özelliğiyle vatandaşların ilgisini çeken camii, Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilerek, yeniden ibadete açılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işıksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ile buluştu
    1. Başkan Işıksu, AK Parti Genel Başkan..
    2. Söke’de Uluslararası Su Yönetimi..
    3. Çalı’da film şöleni yaşandı
    4. Bayram tatili öncesi sürücülere kritik..
    5. Seramiksan'dan endüstriyel zeminler..
    6. Almanya’da mağarada mahsur kalan 2..
    7. Büyükşehir Kano’da Türkiye Şampiyonu
    8. Rekabet Kurulu kararları
    9. CHP'li İsmail Uygur'un torpil..
    10. Otomobilin camında tehlikeli yolculuk
    11. Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen..
    12. Patlıcanlı börek | Beğeni rekorları..
    13. Müftülükten uçurtma şenliği
    14. Galatasaray yönetiminden İmamoğlu'na..
    15. 'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun..
    16. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    17. Galatasaray'da dev hazırlık!..
    18. İsmail Baha Sürelsan..
    19. Kaynak yaparken patlama sonucu..
    20. ‘15 Temmuz’da sokakta ve sosyal..
    21. Manisa’da biyoteknik mücadele ile..
    22. Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu..
    23. Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak..
    24. "İran tankerine el konulması nükleer..
    25. Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele..
    26. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    27. Aygaz, kültürel gelişime desteğini..
    28. Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür..
    29. Akhisar’da açık hava konserleri..
    30. Hedef sağlık turizmi
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!