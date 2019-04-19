Başkan Çolakbayrakdar: "Sporun Merkezi Kocasinan"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediyesi olarak, birçok alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, spor çatısı altında hem başarılı sporcular yetiştirdiklerini hem de gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağladıklarını söyledi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı ve beraberindekileri ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, bir süre sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini ileten Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, spor kulüplerine maddi ve manevi destekte bulunan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Seçimde yeniden başkan seçildiğinize çok sevindim. Başkanımızı evin ve sporun abisi olarak görüyoruz. Samimiyet ve dostluğu için başkanımıza teşekkür eder, yeni dönemde çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, “Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projelere imza atıyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Birçok spor branşında olduğu gibi amatör sporun merkezi Kocasinan’dır. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan Bölgesi sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü’nün başarıları şehrimiz adına gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki; hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Kocasinan Belediyesi olarak kurumlarla işbirliği içerisinde elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceğini yetiştirmek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.