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Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal tesislerle vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, her bir mahallenin ihtiyaçları ölçüsünde 4 yılda 21 adet sosyal tesis yaptıklarını belirterek, tesislerle mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal tesislerle vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, her bir mahallenin ihtiyaçları ölçüsünde 4 yılda 21 adet sosyal tesis yaptıklarını belirterek, tesislerle mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunduklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’ni ziyaret ederek, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlara, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, onların taleplerini dinleyip, sorularını cevapladı. Mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan birisi olan kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalara yenilerini ekleyerek Kocasinan’ın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 8 bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Bir kez daha dile getiriyorum ki; 1,5 milyon metrekare alan üzerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarımız, ilçe bazında Türkiye genelinde başka hiçbir belediyede yoktur. Projelerimiz tamamlandığında vatandaşlarımıza ve şehrimize yakışır bir Kocasinan inşa etmiş olacağız. İnşallah vatandaşlarımızın bize olan güveni ve desteği ile yeni dönemde de ihtiyacı olan mahallelerimizi değiştirip dönüştürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Her bir mahallenin ihtiyaçları ölçüsünde 4 yılda 21 adet sosyal tesis yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;“Tesislerimizle mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarına dokunuyoruz. Ziyagökalp Mahallemizde vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda büyük bir tesis ve modern pazar yeri kazandırdık ve önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın isteklerini birer birer yerine getirmeye çalışıyoruz”.


Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan sosyal donatıların yapılacağını da sözlerine ekledi.


Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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