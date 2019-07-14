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Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal Belediyecilik Projelerine Öncülük Ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerine çok daha güzel bir Kocasinan sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:48
Başkan Çolakbayrakdar, "Sosyal Belediyecilik Projelerine Öncülük Ediyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerine çok daha güzel bir Kocasinan sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, özellikle sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.


Melikgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle vatandaşların refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını belirtti. Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gece-gündüz demeden Kocasinan’ın her bir Mahallesi’ne hizmet ulaştırdıklarını vurgulayarak, “İnşallah bundan sonrada da daha fazla çalışarak, ilçemize daha güzel hizmetler ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a, Kayseri’ye değer katıyoruz. Özellikle sosyal belediyecilik alanında kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin daha fazla yüreklerine dokunacağız. Kocasinan Belediyesi olarak; Kocasinan Akademi, Gençlik Merkezi, Çocuk Kulübü, Kocasinan Gönüllüsü, Sosyal Market, İkinci El Marketimiz ve bunlara benzer projelerimizi el birliğiyle yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:48
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