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Başkan Çolakbayrakdar: "Projelerimizle esnaf ve vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesimini kucaklayacak projelerle esnafların ve vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 09:49
Başkan Çolakbayrakdar: "Projelerimizle esnaf ve vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesimini kucaklayacak projelerle esnafların ve vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyledi.


Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etmeye devam eden Başkan Çolakbayrakdar, ilk önce davet üzerine KAYTAŞ yumurta firmasını ziyaret etti. Firma sahibinden şirket hakkında bilgiler alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın farklı iş kollarının bulunduğu bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Bunlardan birisi de tavukçuluk sektörüdür. Kayseri’de yumurta tavukçuluğunun üretiminin yüzde 80’ni Kocasinan’da yapılmaktadır ve üretimin çoğu ihracat olarak gerçekleşmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler de elimizden geldiğince yapılması gereken ne varsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, ardından Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve oda üyelerinin misafiri oldu. Oda Başkanı Altan Aydemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi ve destek sözü verdi. Başkan Çolakbayrakdar da Kocasinan bölgesinin esnaf sitelerinin yoğun olduğu bir ilçe olduğunu hatırlatarak; “Toplumun her kesimini kucaklayacak projeler üreterek, esnafımızın da vatandaşlarımızın da gönüllerine dokunuyoruz. Özellikle gıda sektöründeki esnaf kardeşlerimiz, toplum sağlığı açısından hassas bir iş yapmaktadırlar. Yapmış olduğumuz hizmetlerle vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltiyoruz.” ifadelerini kullandı.


Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, Gülük Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ve alışveriş yapan vatandaşları selamlayarak sohbet etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:49
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