Başkan Çolakbayrakdar; Projelerimizle bölgenin kaderini değiştireceğiz

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların teveccühüyle yeni dönemde Tarımda Dijital Dönüşüm ve Kapalı Devre Sulama Sistemi gibi projelerle bölgenin kaderinin değiştireceklerini söyledi.







Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahalleleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Kızık Mahalle sakinlerinin misafiri oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde vatandaşlarla gönül birliği kurduklarını vurgulayarak, “Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Ellimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Bunlardan biri olan 10 bin yıllık geçmişi bulunan siyez buğdayı uygulamasını başlattık. Tıbbı ve aromatik bitkilerin ilçemizde yetiştirildiğini ispatladık. Sizlerin teveccühü ile önümüzdeki dönemde ise planladığımız Tarımda Dijital Dönüşüm Projemiz var. Tarımla teknolojiyi buluşturmak, çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için bir projeyi hayata geçireceğiz. Ayrıca Sarımsaklı Ovası’nın kapalı devre sulama sistemine alınması ile buranın çehresi değişecek. Çalışma, sulama projesi olarak tamamlandı ve yatırım programına alındıktan sonra kapalı devre sulama sistemi olarak hizmet verecek. Yapılacak olan projeyle Güneşli, Kızık, Salur ve Karahöyük gibi bu havza içerisindeki tüm mahallelerimizi doğrudan etkileyecek. Çalışma tamamlandığında sulu tarıma geçilecek ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülecek. Böylelikle ürünler daha verimli ve daha kaliteli hale gelecek ve tarım alanında bölgenin çehresi değişecek. Projenin bir an önce hayata geçmesi için yoğun gayret ediyor, takipçisi oluyoruz.” ifadelerini kullandı.







Başkan Çolakbayrakdar, ardından Güneşli Mahallesi’ni ziyaret etti. Bölge sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetler ürettiklerini belirterek,“ Kırsal mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz adında birimimiz var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Buranın da en büyük beklentisi ise Kızık tarafından gelen yolun yapılmasıdır. İnşallah bunu da en kısa zamanda yapacağız. Ayrıca KASKİ tarafından buraya arıtma tesisi yapılacak. Özellikle bu mahalleyi de etkileyen kapalı sulama sistemi ile ürün çeşitliliği artacak ve daha kaliteli ürünler yetiştirilecek. Buranın da çehresi değişecek.” şeklinde konuştu.







Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ise fasulyesi ile meşhur olan Gömeç’te mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Onların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayarak, “Yerel değerlerimize sahip çıkıp, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız karşılık bulur ve ilçemize özgü bu yöresel ürünlerimiz, ülkemizde ve dünyada tanınan ürünler haline gelirler. Birde bu çalışmalar kültür turizminin bir parçası haline gelir ise hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.







Son olarak İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Merkezi Başkanı Ali Burul ve muhtarları ziyaret edip, onlarla hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, “Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi o mahallenin muhtarıdır. Muhtarlarımız vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Önemli olan ülkemize güzel hizmetler yapabilmektir.” dedi.







İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Genel Merkezi Genel Başkanı Ali Burul ise Kocasinan Belediyesi’nin her alanda yaptığı örnek hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.