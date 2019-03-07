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Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07 Mart 2019 Perşembe 10:50
Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Kayseri’de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;“Hanım kardeşlerimiz bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Çünkü, kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesisleri olmak üzere toplam 21 tesiste birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini’ projesini hayata geçirdik. Ayrıca ‘Bugün Sizdeyiz Projesi’ kapsamında belediyemizin 4 farklı birimden kadın çalışanları; mahallelerin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını kadınlardan dinleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum”.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da 7’den 70’e herkese yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:50
  1. kültür
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