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Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere ‘Safahat’ hediye etti

Düzenli olarak okulları ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu hafta Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:28
Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere ‘Safahat’ hediye etti

Düzenli olarak okulları ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, bu hafta Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Öğrencilerle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, onlara İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Gençler İçin Safahat’ kitabını hediye etti.


Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak öğrencileri ziyaret edip, onlara hitaben “Sizler Türkiye’nin değerlerisiniz. Büyük ve Güçlü Türkiye sizlere emanet olacak. Bizler de geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daha güzel Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 98. yıldönümünde ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı’nı yazdırmasın’ diye dua ediyoruz. Bu vesile ile Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. İstiklal Harbi’nde şehit düşen bütün vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Huzur içinde yaşamış olduğumuz; Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevlam, bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu vatan toprağında yaşamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, bir öğrencinin okullar arasında festival gibi yarışmalar düzenlemesi isteğini yerine getireceklerini belirterek, “Biz her yaş gurubuna; nasıl bir Kocasinan’da yaşamak istersiniz? Diye sorup, onlardan aldığımız beklentilerine göre projeler geliştiriyoruz. Burada da farklı ve önemli olan bir etkinlik talebi geldi. İnşallah okullar arasında öğrencilerin bir araya geleceği bir organizasyon düzenleyeceğiz. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızda dereceye giren öğrencilerimizi Çanakkale’ye götüreceğiz. Yine başarılı öğrencilerimize yurt dışı gezisi düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerimize pozitif ayrımcılık yaparak projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Gençlik Merkezlerimizin sayısını artırıyoruz.” diye konuştu.


Öğrencilerle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, onlara İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ‘Gençler İçin Safahat’ isimli kitabını hediye etti.


Ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip, onların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Okul ziyaretleri esnasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiklerine dikkat çekerek, “Öğretmenlerimizin hem yaşadığı çevreyle ilgili hem de okulla ilgili taleplerini dinliyoruz. Öğretmenlerimizin taleplerine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda bizler de Kocasinan Akademi ile farklı branşlarda 7’den 70’e herkese hizmetler veriyoruz. Özellikle gençlerimize Milli Eğitim müfredatında olmayan konularda hizmetler veriyoruz. Bunlardan biri olan arduino, robotik kodlama eğitimiyle daha donanımlı gençler yetiştiriyoruz. Spor, sanat ve kültür gibi her alanda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:28
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