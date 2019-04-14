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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yaşamak ve Yaşatmak için’ diyerek yola çıktığı yeni dönemde vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini daha da yükseltmek için yeni projelere odaklandıklarını söyledi.

14 Nisan 2019 Pazar 12:15
Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yaşamak ve Yaşatmak için’ diyerek yola çıktığı yeni dönemde vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini daha da yükseltmek için yeni projelere odaklandıklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, 31 Mart Yerel Seçimlerden sonra Kocasinan’ın 93 mahallesinde göreve başlayan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak ilçedeki merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.


Mahalle Muhtarlıklarına yeni seçilen ve güven tazeleyen muhtarlara yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Muhtarlıklar bizim için çok önemlidir. Bir mahallenin neye ihtiyaç duyduğunu, ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu en iyi bilecek kişi, o mahallenin muhtarıdır. Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan Muhtarlarımız vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Böylelikle hem mahallede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de bölgeye doğru hizmeti götürmüş oluyoruz. Bu noktada hem sizlerin görüşlerini, hem de mahallenizdeki sakinlerden sizlere gelen talepleri de bizlerle paylaşmanızı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.


Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar,“İstişareler neticesinde 93 mahallemizi 8 bölgeye ayırarak muhtarlarımızla daha sık bir araya geleceğiz. Hem daha fazla zaman ayırabilme hem de birbiriyle komşu mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ortak olduğu için toplantılar daha verimli olacak. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz.Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız.” diye konuştu.


İlçedeki merkez mahalle muhtarlarının ardından kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölge olduğunu ifade ederek, “Rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra diğer hizmetlerin en iyisini buralara ulaştırmak için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Kırsal mahallelerimizle ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün her geçen gün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bundan sonra da yeni yeni taleplerini karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Samimi bir havada gerçekleşen toplantı, mahalle muhtarlarının kendilerini tanıtma ve isteklerini iletmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 12:15
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