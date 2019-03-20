Başkan Çolakbayrakdar: "Mithatpaşa cazibe merkezi olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde sosyal tesisiyle, parkları ve Kocasinan’a yakışır yeni çevresi ile Mithatpaşa’ nın çok daha güzel olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde bölge esnafını tek tek gezerek, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnafa ve vatandaşlara tatlı ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle sohbet edip, taleplerini dinledi. İkram edilen çaylar eşliğinde gerçekleşen sohbette kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kocasinan bölgesinde bir çok mahallede dönüşüm gerçekleşeceğini söyledi. Mahalleye yapılan çalışmaların hem bölgeyi daha da güzelleştirdiğini hem de bölgenin değerini artırdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan’ı vatandaşlarımızla birlikte şekillendiriyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir mahallemizin kendi içerisinde karşılanması gereken ihtiyaçları var, bunları tespit ettik ve bu tespitler neticesinde çözüm üreterek mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlıyoruz. Mahallemizin özellikle Bekir Yıldız Bulvarı’na yakın olan tarafında çocuklarımız için oyun ve park alanlarına ihtiyaç vardı. Mahallemize yeni bir park ve yeşil alan kazandırdık. Allah nasip ederse yeni dönemde mahallemize Kocasinan Akademi çatısı altında yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir tesis kazandıracağız. Şimdiye kadar böyle bir tesisin burada yapılmamasının nedeni, fiziki bir mekanın olmamasıydı. Tesisi yapmak için imar ve istimlak çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında öncelikli olarak bu mahallemize çok amaçlı bir tesis kazandıracağız. Ayrıca mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. İnşallah imar hareketleriyle birlikte mahallemiz daha da güzelleşecek. Vatandaşlarımızın daha değerli ve daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları için elimizden geldiğince hizmetleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında mahallenin çehresi tamamen değişeceğini ve cazibe merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.