0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar: "Mithatpaşa cazibe merkezi olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde sosyal tesisiyle, parkları ve Kocasinan’a yakışır yeni çevresi ile Mithatpaşa’ nın çok daha güzel olacağını söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:29
Başkan Çolakbayrakdar: "Mithatpaşa cazibe merkezi olacak"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde sosyal tesisiyle, parkları ve Kocasinan’a yakışır yeni çevresi ile Mithatpaşa’ nın çok daha güzel olacağını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde bölge esnafını tek tek gezerek, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Esnafa ve vatandaşlara tatlı ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinleriyle sohbet edip, taleplerini dinledi. İkram edilen çaylar eşliğinde gerçekleşen sohbette kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kocasinan bölgesinde bir çok mahallede dönüşüm gerçekleşeceğini söyledi. Mahalleye yapılan çalışmaların hem bölgeyi daha da güzelleştirdiğini hem de bölgenin değerini artırdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan’ı vatandaşlarımızla birlikte şekillendiriyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir mahallemizin kendi içerisinde karşılanması gereken ihtiyaçları var, bunları tespit ettik ve bu tespitler neticesinde çözüm üreterek mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlıyoruz. Mahallemizin özellikle Bekir Yıldız Bulvarı’na yakın olan tarafında çocuklarımız için oyun ve park alanlarına ihtiyaç vardı. Mahallemize yeni bir park ve yeşil alan kazandırdık. Allah nasip ederse yeni dönemde mahallemize Kocasinan Akademi çatısı altında yüzme havuzu, spor salonu ve eğitim birimlerinin olduğu büyük bir tesis kazandıracağız. Şimdiye kadar böyle bir tesisin burada yapılmamasının nedeni, fiziki bir mekanın olmamasıydı. Tesisi yapmak için imar ve istimlak çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında öncelikli olarak bu mahallemize çok amaçlı bir tesis kazandıracağız. Ayrıca mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. İnşallah imar hareketleriyle birlikte mahallemiz daha da güzelleşecek. Vatandaşlarımızın daha değerli ve daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları için elimizden geldiğince hizmetleri hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında mahallenin çehresi tamamen değişeceğini ve cazibe merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Serbest piyasada en değerli şey bilgi"
    1. "Serbest piyasada en değerli şey bilgi"
    2. Su deposu görünümlü baz istasyonuna..
    3. "CHP'nin belediye meclis üyesi..
    4. Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi..
    5. Tarihi cami asırlar sonra ibadete..
    6. "Şiirin hala yazılıyor olması bence..
    7. YADES ile 35 bin yaşlıya bakım hizmeti..
    8. Naşa’ya jeotermal
    9. Hippoterapi sağlık lisansiyerlerine..
    10. Yaşar, Örnek Sanayi Sitesi’ni ziyaret..
    11. Hoogerbeets Denizli depremini de bildi!
    12. Danıştay cinayetine silah verenin..
    13. Şırnak şehidinin duygulandıran ’Kudüs’..
    14. Denizli’deki depreme ilişkin AFAD’dan..
    15. Deprem sonrası Whatsapp’lı önlem
    16. HDP'li Sibel Yiğitalp'in 7 yıla kadar..
    17. Tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla..
    18. Rusya’da eğitim gördü, memleketine..
    19. Uzuntarla Kültür Merkezi’nin yapımı..
    20. Propaganda serbestliği ve seçim..
    21. İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu
    22. Geyve birçok marka ile kapılarını..
    23. AK Parti’li Dağ: “CHP listelerinde..
    24. Türkiye Bankalar Birliğinden tavsiye..
    25. Mardin’deki terör operasyonunda 2 ton..
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    27. Denizli'deki depremin ardından bir ev..
    28. Başkan Çolakbayrakdar OSB’de işçilerle..
    29. Metin Külünk: “Yeni Zelanda’da hedef..
    30. Bakan Kasapoğlu, Şevval İlayda..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır