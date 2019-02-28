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Başkan Çolakbayrakdar Matbaacılar Sitesi’nde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Matbaacılar Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:34
Başkan Çolakbayrakdar Matbaacılar Sitesi’nde

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Matbaacılar Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bulunan esnaf ve vatandaşların isteklerini dinleyip, sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiyle karşılandı.



Bölge esnafını tek tek gezen Başkan Çolakbayrakdar, her girdiği işletmede hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. 2009 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan program kapsamında ilk desteği alan firmalardan birisi olan Tekno Girişim Sermaye Desteği ve ardından 2011 yılında KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında almış olduğu destek ile firmasını işleten İlgün Mühendisliği de ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, firma sahibinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Çolakbayrakdar, girişimlerinden ve teknoloji tabanlı üretim yaparak ülke ekonomisine sağladığı katkılarından dolayı firma sahibini tebrik ederek, başarılar diledi.



Ziyaret sırasında vatandaşların hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar,esnaf ve vatandaşların sorunlarını bire bir çözmeye çalıştıklarının altını çizerek, “’Belediye işi Gönül işi’ anlayışıyla hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Ziyaretlerimizde esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar düşünerek yapıyor, Kocasinan’ımızın değerine değer katıyoruz. Bu vesileyle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan tüm işletmelerimize hayırlı kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:34
  1. bilim

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