Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimiz, Kayseri’nin göz bebeği olacak”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla Kocasinan’ın mahalleleri Kayseri’nin en gözde mahalleleri olacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Fatih, Serçeönü ve Sahabiye mahalle sakinleriyle bir araya geldi. 3 mahallenin kadim adıyla Sahabiye Mahallesi olarak birleştiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Sahabiye Mahallemiz, Kayseri’nin en gözde mahallelerinden biridir. Mahallemiz, kentsel dönüşümle birlikte şehrin göz bebeği mahallesi haline gelecek. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız daha huzurlu daha güvenli bir mahallede yaşayacaklar. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1.Etap çalışmaları devam ederken 2.Etap ise, belli bir aşamaya geldi. Dönüşümün en güzel yanı ise sosyal konutların yanı sıra cami, okul, sağlık ocağı ve pazar yeri gibi bölgenin ihtiyacı olan hizmetlerin yapılmasıdır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha güzel bir şekilde yaşamaları için burada çevre düzenlemesi, park, yol ve kaldırım gibi çalışmalar yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Sahabiye Mahallesi’ne kentsel dönüşüm çalışmasıyla birlikte Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet verecek büyük bir sosyal tesis kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kocasinan Akademi ile sanattan kültüre, eğitimden spora birçok alanda hizmet veriyoruz. İnşallah yeni dönemde sosyal tesislerimizi daha yaygın hale getireceğiz. Kocasinan Gönüllü Projesiyle de ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. 7’den 70’e herkese projeler üretmek için yaşamlarına ortak olup, beklentilerini bire bir kendilerinden dinleyerek projeler geliştirmeye çalışıyoruz. İnşallah daha fazla çalışarak herkesin hayatına ortak olmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yakut Mahallesi’nde bölge sakinlerinin misafiri oldu. Hizmetlerle mahallelerin değerine değer kattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Yakut Mahallemize yapılan yatırımlarla Kayseri’nin en gözde mahallerinden biri olacak. Burada yapılacak çalışmalar Yakut ile birlikte Zümrüt ve Seyrani Mahallesi’ni de kapsayacak. Özellikle ilk sosyal tesisimizi buraya yaptık. Mahallemize ayrıca yeni yollar ve parklar kazandırdık ve toplam 150 bin metrekare alan daha park yapacağız. Buranın ihtiyacı olan okulun ve sağlık merkezinin de takipçisiyiz. Mahallelerimizin ihtiyacı olan ne varsa elimizden geldiğince yoğun gayret ediyoruz ve yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.