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Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, sosyal belediyecilikte çığır açacak”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, gönül belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirterek, yeni dönemde sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

17 Mart 2019 Pazar 14:00
Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan, sosyal belediyecilikte çığır açacak”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, gönül belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediklerini belirterek, yeni dönemde sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza atacaklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt ve Saraybosna mahalle sakinleriyle bir araya gelip, onların taleplerini dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz ve projeler yapıyoruz. Bu kapsamda mahallemizin pazar yeri ihtiyacı vardı ve pazar yeri yaptık. Burada şu anda bir sosyal tesise ihtiyaç var. Bunu da projelendirdik ve Allah nasip ederse önümüzdeki dönem yapacağız. Farklı mahallelerimize 21 tane sosyal tesis yaptık. Burada Kocasinan Akademi çatısı altında 7’den 70’e herkese hizmet vereceğimiz bir büyük tesis olacak. Vatandaşlarımıza bir çok branşta eğitim verdiğimiz Akademi ile teknoloji üreten bir nesil yetiştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler yapacağız. Çocuklarımıza, kadınlara ve engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, yeni dönemde de hayatlarına dokunan hizmetler üreteceğiz. Belediye olarak alt ve üst yapı, yol ve kaldırım çalışmaları, park ve yeşil alan çalışmaları gibi hizmetlerimizi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. “ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Bu ve buna benzer hizmetlerle birlikte Kocasinanımızın her mahallesinde yapılması geren ihtiyaçları birer birer yerine getirerek, hemşerilerimizin yaşamaktan keyif alacağı bir Kocasinan inşa edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:00
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