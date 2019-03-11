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Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsalın yaşam kalitesini yükseltiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:59
Başkan Çolakbayrakdar, "Kırsalın yaşam kalitesini yükseltiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, Kırsal Mahallelerden Salur’u ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bölge sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde 48 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade ederek, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar,“Mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Bu mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz adında birimimiz var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 48 mahalleye ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özelikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bundan sonra da yeni yeni talepleri karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Bölgenin en önemli ihtiyaçlardan birisi ise Sarımsaklı Ovasının kapalı devre sulama sistemine alınması olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Bu projenin gerçekleşmesi için yoğun gayret ediyoruz. Çalışma, sulama projesi olarak tamamlandı ve yatırım programına alındıktan sonra kapalı devre sulama sistemi olarak hizmet verecek. Yapılacak olan projeyle Güneşli, Kızık, Salur ve Karahöyük gibi bu havza içerisindeki tüm mahallelerimizi doğrudan etkileyecek. Çalışma tamamlandığında sulu tarıma geçilecek ve buralarda yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülecek. Böylelikle ürünler daha verimli ve daha kaliteli hale gelecek ve tarım alanında bölgenin çehresi değişecek.Projenin bir an önce hayata geçmesi için yoğun gayret ediyor, takipçisi oluyoruz. Diğer yandan ise, mahallelerimize içerisinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği tesisler kazandırıyoruz. Buraya da bu sosyal tesislerimizden birini en yakın zamanda inşa ederek, bölge sakinlerinin hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca program dahilinde daha konforlu yollar yapacağız. Amacımız; vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmak ve onların hayat standardını yükseltmek içindir.”


Daha sonra Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara bir araya gelip yakından ilgilendiği bölge sakinlerinin taleplerini dinledi. Çocuklarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, ricaları geri çevirmeyerek, çocukların oluşturduğu mahalle takımıyla bir süre futbol oynadı. Ardından mahalle fırınına giden Başkan Çolakbayrakdar, önlük takıp, kolları sıvadı ve büyük bir ustalıkla mahalle sakinleri için nar gibi kızarmış pideler pişirdi. Bu durum, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:59
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