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Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsal bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara imza atıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye aralıksız devam ettiklerini belirterek, ayrım yapmadan merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselttiklerini söyledi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:04
Başkan Çolakbayrakdar: "Kırsal bölgenin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara imza atıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye aralıksız devam ettiklerini belirterek, ayrım yapmadan merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselttiklerini söyledi.


Kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Kaş Mahallesi’ne yapılan yeni parkı inceledi. Mahalleye yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yüzölçümü bakımından Kayseri’nin en büyük merkez ilçesiyiz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret ediyoruz. Her mahallemize hizmetler ulaştırıyoruz. Bütün mahallelerde olduğu gibi Kaş Mahallesi’ne de hizmetler yaptık. Ayrım yapmadan merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelere de aynısını yapıyoruz. Yaptığımız hizmetler bunun en büyük örneğidir. Burada yaptığımız park, bölgenin çehresini değiştirdi. Bu ve buna benzer hizmetlerimizi diğer mahalleler de yapılmakta ve hizmete sunulmaktadır. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde her bir noktasına elimizden geldiğince her bir mahallemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 4 yıl içerisinde bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve birçok projeye imza attık. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşiyor.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetleri artırarak vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:04
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