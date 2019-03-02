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Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel Dönüşümle Yeni Bir Şehir Kurulacak”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri ile planlanan çalışmalar neticesinde 3 milyon metrekare alan üzerinde büyük bir Kentsel Dönüşüm Projesiyle yeni bir şehrin kurulacağını söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:15
Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel Dönüşümle Yeni Bir Şehir Kurulacak”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri ile planlanan çalışmalar neticesinde 3 milyon metrekare alan üzerinde büyük bir Kentsel Dönüşüm Projesiyle yeni bir şehrin kurulacağını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, Boztepe Mahallesi’nde bölge sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların taleplerini bir bir dinledi. Daha güzel bir Kocasinan inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, “Her mahalleye ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri bir bir yapıyoruz. 4 yılda toplam 21 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Mahallemize de bir tesis yaptık. Tesisimiz spor merkezi çatısı altında hanım kardeşlerimize ve gençlerimize hizmet vermektedir. Özellikle mahallemize kentsel dönüşüm projesiyle yeni bir çehre kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Kayseri ziyaretinde; Boztepe, Oruç Reis, Yeşilmahalle ve Sancaktepe ile Argıncık bölgesinin tüm mahallelerini kapsayan bir kentsel dönüşüm çalışması olması gerektiğini söyledim. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sayın Murat Kurum; bu bölgelerin kentsel dönüşüm çalışmalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu Kayseri için büyük bir kazançtır. Mahallelerimiz için ise büyük bir fırsattır. Eğer ki bu değişim dönüşümü iyi bir şekilde değerlendirip, yapabilirsek; geleceğimizin teminatı yavrularımız çok daha güzel şartlarda büyüyecekler. Evlatlarımız her türlü sosyal donatılarıyla daha güzel bir mahallede yaşayabilecekler. İnşallah hep beraber bu değişimi dönüşümü hızlandırmamız sayesinde olacaktır. Aynı zamanda 3 milyon metrekare alan üzerinde büyük bir kentsel dönüşüm çalışması olacak. Bu proje başladığı zaman Allah’ın izni ile yeni bir şehir kurulacak, Kocasinan’ın çehresi değişecek demektir.” ifadelerini kullandı.



Marka ve model belediyeciliğin şehri olan Kayseri’de ilkleri yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İhtiyaç sahiplerine Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle destek oluyoruz. Çölyak ailelere glütensiz ürün paketleriyle bir nebzede olsun katkı sağlıyoruz. Kocasinan Akademi ile çocuklarımıza,gençlerimize, hanım kardeşlerimize herkese eğitim faaliyetleri vererek, onları geleceğin Türkiye’sine hazırlıyoruz. Daha kabiliyetli ve daha donanımlı bir nesil yetiştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.”



Başkan Çolakbayrakdar, yapılan ve planlanan hizmetlerle Boztepe Mahallesi’nin kaderini değiştireceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:15
  1. doğa

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