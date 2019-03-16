0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projelerinin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini ve bölgenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:02
Başkan Çolakbayrakdar: Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Bölgesinde yürütülen ve planlaması yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini ve bölgenin ihtiyacı olan tüm hizmetleri çözmek için yaptıklarını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, Seyrani ve Yemliha Mahallesi’ni ziyaret ederek bölge sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak Seyrani Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmetler kazandırdıklarını belirterek, “Seyrani Mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmaları neticesinde buraya modern binalar kazandırdık. İnşallah diğer sosyal yaşam alanları ve binalar tamamlandıktan sonra harika bir mahalle olacak. Dönüşümle birlikte buranın ihtiyacı olan okul yapılacak. Değişik yaşam alanları, pazar yeri, park ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaları gerçekleştireceğiz. Mahallemize ayrıca bir sosyal tesis kazandıracağız. Burada yapılan dönüşümle birlikte Bekir Yıldız Bulvarı’nın eksik olan 750 metrelik kısmı kamuya geçerek yol yapıldı ve burası direkt Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlanmış oldu. Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerinin hepsi aynı zamanda bir sosyal bir dönüşümdür” ifadelerini kullandı.



Sonrasında ise Yemliha sakinlerinin misafiri olan Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun sevgisiyle karşılandı. Bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nin ihtiyaçlarını tek tek yerine getirdiklerine dikkat çekerek “Buradaki isteklerden en önemlisi ana yolun yapılmasıydı ve yolu en kısa sürede yaparak hizmete açtık. Diğeri ise doğalgazın gelmesi konusuydu. Çok şükür yaptığımız girişimler sonucu doğalgaz mahallemize geldi. Üçüncü konu ise buradaki arsa meselesiydi. Bu konuda çalışmalarımız nihayete erdi ve encümenimizden karar geçti. Bu müjdeli haberle birlikte belgeleri olan vatandaşlarımıza tapularını en kısa sürede vereceğiz. Bunlar ana başlıklarımızdır. Ayrıca çevre düzenlemesinden kaldırım çalışmalarına kadar her alanda mahallemize yatırım yaptık. İnşallah sizlerin sayesinde yeni dönemde daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    1. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    2. İznik turizmine yeni nefes
    3. İbrahim Ethem Taş: Cumhurbaşkanımız..
    4. Çanakkale Zaferi 41 Burda’da konserle..
    5. Sakarya’da Yeni Zelanda’daki katliamı..
    6. Bilal Erdoğan, Gaziantep’te..
    7. Keçiören Eğitim ve Araştırma..
    8. Bursa Tarım Aş’de imzalar atıldı
    9. 11. Campus Cup yelkenli yarışları..
    10. "Kılıçdaroğlu'nun sözlerini tashih..
    11. Otoparktan çıkmaya çalışırken duvara..
    12. Ada Treni'nin seferleri yeniden başladı
    13. Uzman erbaş alımında başvuru şartları..
    14. Başkan Şirin 5 yıllık hizmetleri..
    15. Karaman’da 3 gün önce bıçaklanan şahıs..
    16. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son..
    17. Kılıçdaroğlu: "Bay Kemal konuşmayıp da..
    18. Karabük’te Düzceli yüzücüler kürsüye..
    19. AK Parti'nin Tekirdağ mitingi
    20. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler