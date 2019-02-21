Başkan Çolakbayrakdar: "Kamunun ihtiyacı olan her noktada proje üretiyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra diğer kurumlarla işbirliğiyle kamunun ihtiyacı olan her noktada projeler ürettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Osmangazi Mahallesinde yapımı tamamlanan Emniyet Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu. Selçuklu mimarisi tarzında yapılan binanın son kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sürdürebilmeleri için hizmetler üretiyoruz” dedi. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmet sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra diğer kamu ve kuruluşlarının ihtiyacı olan yapıların inşaatını elimizden geldiğince destek oluyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz için Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde yapmış olduğumuz emniyet hizmet binasının önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayıp, polislerimize güzel bir mekan sunmuş olacağız. Huzur şehri Kayserimizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz çalışan ve görevini her koşulda büyük bir özveriyle yerine getiren güvenlik güçlerimizin her daim yanındayız ve destekçisiyiz. Emniyet binamız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun.”

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Kocasinan sakinlerimizin daha güvenli ve daha huzurlu bir yaşam sürdürmeleri için yoğun gayret sarf etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı. Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların gönüllerini aldı.