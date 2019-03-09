0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınlara hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:50
Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınların bir ömür boyu kıymetli ve değerli olduğunu belirterek, onların hak ettikleri değeri vermek için çalıştıklarını söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte kısa adı KADEM olan Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sevda Baran ve Dernek Üyelerinin misafiri oldu. Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, kadınların toplumdaki önemi hakkında birbirinden önemli örnekler vererek, “Kadınlar konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir şanstır. Siyasette kadın kontenjanını getiren ve çok ciddi bir şekilde uygulayan bir liderdir. Dolayısıyla KADEM gibi sivil toplum kuruluşların kadınların toplumdaki hak ettiği değeri bulması için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.



Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar da “Bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Bizim için kadınlar; 365 gün bir ömür boyu kıymetli ve bir ömür boyu değerlidir. Kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Bu doğrultuda elimizden geldiğince değer verme noktasında gayretin ve çabanın içerisindeyiz. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın daha donanımlı çocuklar yetiştirmesi için projeler üretiyoruz. Belediye olarak hizmetlerimizde kadınların ayrıcalıklı olduğunu gösteriyoruz. Tekrardan bütün kadınların Kadınlar Günü’nü tebrik eder, onlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Sevda Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizlerin her zaman yanımızdasınız. Özellikle yerel yönetimlerin kadınlara bakış açısı ve destek olması çok kıymetlidir. Bizler sahada kadınlarımızla buluştuğumuzda Kocasinan Belediyesi’nin desteklerini hissediyoruz. Bu, mutluluk vericidir.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:50
  1. Kayseri
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma yine karar değiştirdi
    1. Ricardo Quaresma yine karar değiştirdi
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Torununu kanlar içinde buldu! 15..
    4. Tarlaya koyun girmesi kavgasında kan..
    5. İYİ Partili aday hakkında bomba iddia!..
    6. Bakan Ersoy, Sümela Manastırı'nı..
    7. Trabzonspor-Akhisarspor maçından notlar
    8. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5..
    10. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    11. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    12. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    13. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    14. Altınok Pasinler TSO’da
    15. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    16. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    17. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    18. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    19. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    20. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı