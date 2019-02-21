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Başkan Çolakbayrakdar: “Kadim Mahalellerin Alt Yapılarını Yeniliyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 2 yıl önce faaliyete giren Kocasinan Belediyesi’ne ait asfalt plentiyle üretilen asfaltla yol çalışması yaparak tasarruf sağladıklarını belirterek, kadim mahallelerin alt yapılarını yenilediklerini söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:26
Başkan Çolakbayrakdar: “Kadim Mahalellerin Alt Yapılarını Yeniliyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 2 yıl önce faaliyete giren Kocasinan Belediyesi’ne ait asfalt plentiyle üretilen asfaltla yol çalışması yaparak tasarruf sağladıklarını belirterek, kadim mahallelerin alt yapılarını yenilediklerini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinlerin taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yakışır projeler hayata geçirdiklerini ifade etti. Kocasinan ve Kayseri için durmadan çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar,“4 yıl boyunca mahallelerde ihtiyaç duyulan ne varsa bir bir yerine getirdik ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle mahallelerimizin alt yapılarını yeniliyoruz. İlçemizin kadim mahallelerinden biri olan Mevlana Mahallemizde de alt yapı çalışmaları yürütüyoruz. Belli bir noktaya geldik. Allah nasip ederse bu yıl yenileme çalışmalarının çoğunu tamamlayacağız. Mevlana gibi kadim mahallelerimizin hepsinde aynı çalışmaları yürütüyoruz. 4 yıl boyunca bir milyon 120 bin tonun üzerinde asfalt ile 516 kilometre yol yaptık. Bunları yaparken Kocasinan’ımıza modern ve teknolojik altyapısı güçlü bir asfalt plenti kazandırdık. Kurulduğu gün itibariyle kamuda en büyük kapasiteye sahip bir asfalt plent projemizi hayata geçirdik. 2 yıldır kendi asfalt plentimizle üretmiş olduğumuz asfaltla yol çalışmalarını gerçekleştiriyoruz ve böyleliklebüyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları devam edecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak her türlü konforu onların hizmetine sunmak içindir” diye konuştu.



Vatandaşlara keyifli mekanlar oluşturabilmek için yeşil alan ve park çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “4 yıl boyunca 800 bin metrekarenin üzerinde yeşil alanı ilçemize kazandırdık ve farklı bölgelerde yaşam alanları kurduk. Daha güzel Kocasinan için 350 bine yakın ağaç ve fidanı toprakla buluşturduk. Yemyeşil bir Kocasinan kurmak için gayret edip, çalışıyoruz” dedi.



Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” ifadelerini kullandı.



Başkan Çolakbayrakdar, ardından tesiste eğitim gören kursiyerlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Çolakbayrakdar’a ziyareti sırasında Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yönetim kurulu ile ilçe kadın kolları üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:26
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