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Başkan Çolakbayrakdar, "Gayretimiz, vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunmaktır"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 4 yıl boyunca güzel ve farklı projelere imza attıklarını hatırlatarak, “Gayretimiz, çabamız; vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunabilmek ve onların daha mutlu yaşayabilecekleri bir çevreyi oluşturabilmek içindir" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:16
Başkan Çolakbayrakdar, "Gayretimiz, vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunmaktır"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 4 yıl boyunca güzel ve farklı projelere imza attıklarını hatırlatarak, “Gayretimiz, çabamız; vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunabilmek ve onların daha mutlu yaşayabilecekleri bir çevreyi oluşturabilmek içindir" dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, Yenimahalle’de vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinleriyle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar,Kocasinan’da 4 yıl boyunca güzel ve farklı projelere imza attıklarını hatırlatarak, “Gayretimiz, çabamız; vatandaşlarımıza daha güzel hayat sunabilmek ve onların daha mutlu yaşayabilecekleri bir çevreyi oluşturabilmek içindir. Ayrıca Gönül Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırmak ve onların yüzlerinde tebessüm bırakabilmektir. Bundan dolayı gece, gündüz demeden ne gerekiyorsa elimizden geldiğince her bir mahallemizin her bir köşesinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Kayseri’de ilkleri gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Özellikle okulların fiziki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklarımız için 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında başlattığımız ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi’ projesiyle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların hijyenik temizliğini de yaptırarak dezenfekte ediyoruz. 7’den 70’e herkesin hayatlarına dokunabilmek için yaptığımız çalışmaların başında gelen Kocasinan Akademi eğitim birimimizi hayata geçirdik. Kocasinan Akademi çatısı altında vatandaşlarımıza eğitim, spor, sanat ve kültürel faaliyetler gibi hizmetler sunuyoruz. Her bir mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız, akademinin hizmet verebileceği tesisleri talep ediyor. 4 yıl boyunca 21 sosyal tesis yaptık ve bundan sonra da bütün mahallelerimize hizmet edecek tesislerin sayısını artıracağız. Ayrıca hizmeti vatandaşın ayağına getiren belediye olarak Çözüm Merkezi ile vatandaşların belediyeden beklentisi, isteği, talebini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımız bir telefon ile her türlü teknolojik imkana sahip olan Çözüm Merkezi sayesinde;beklenti ve istekleri en kısa zamanda çözüme kavuşturuyoruz. Merkezimizle 7 gün 24 saat çalışan bir belediye olarak hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. Yeniliklerle ve güzelliklerle Kocasinanımızı buluşturmaya devam edeceğiz”.


Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların takdiriyle yeni dönemde daha sosyal odaklı projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:16
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