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Başkan Çolakbayrakdar: "Gayretimiz ülkemizin daha gülü olması içindir"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir” dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:29
Başkan Çolakbayrakdar: "Gayretimiz ülkemizin daha gülü olması içindir"

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri halkına daha iyi hizmet götürebilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olması içindir” dedi.


Başkan Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika üyelerini ziyaret etti. Hak-İş’ e bağlı sendikaların temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. “Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediyedir” diye sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim işimiz milletten aldığımız emaneti yine millet için en iyi şekilde kullanmaktır. İşçilerimizin hakları ve alın terleri neyse hukuk çerçevesinde haklarını vermek en önemli görevlerimizden bir tanesidir. 400 bin nüfuslu 156 bin hektarlı, 116 mahallesi bulunan ve 33 şehirden büyük Kocasinan ilçesine hizmetler üretiyoruz ve ilçemize bin 500 çalışanımızla fedakarca hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımıza gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan mesai arkadaşlarımla hizmet ulaştırıyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için gayret gösteriyoruz. Hepimizin ortak kaygısı; Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde yaşamaktır. Bu huzur ikliminin daim olmasıdır. İyi ki varsınız. Kocasinan Belediyesi olarak 400 bin nüfusla birlikte aynı zamanda1 milyon 400 bin nüfuslu Kayserimize hizmet ediyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız; ülkemizin daha güçlü olmasıdır” ifadelerini kullandı.


Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hak-İş Sendikasının Kayseri’de yaklaşık 30 bin üyesi var. Hem Kayseri hem ülkemizin daha ileri seviyelerde olması için alın teri döküyoruz. Özellikle Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da bizlere ilkleri yaşattı. Taşeronlarla ilgili toplu iş sözleşmesi sürecinde ilk Yüksek hakem Kurulu’nda çıkan sözleşmeyi yaptık ve sonrasında başkanımıza taleplerimizi ilettik. Ne gerekiyorsa başkanımız talimat verdi ve şenlik havasında hem geriye dönük ücretler ödendi hem de ihale sürecinde uygulandı. Bundan dolayı her zaman bizlerin yanında olan başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:29
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