0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı

Kocasinan’ın her noktasını adım adım gezerek vatandaşlarla gönül bağını daha da güçlendiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafları ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı

Kocasinan’ın her noktasını adım adım gezerek vatandaşlarla gönül bağını daha da güçlendiren Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafları ziyaret edip hayırlı kazançlar diledi. Hem esnafla hem de Kocasinan sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarını söyledi.


Mevlana, Sahabiye ve Argıncık Mahalleleri ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gittiği her yerde esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Esnafların işletmelerini ziyaret edip taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların çay davetini de kırmayarak onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Kocasinan Belediyesi olarak esnaf yararına olan her türlü projeyi destekleyeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde yapılan hizmetleri anlatırken, hizmetleri gönül birliğiyle yaptıklarını ifade etti. Vatandaşların ve esnafların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz” şeklinde konuştu. “Vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olması için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar.Bizleri güler yüzle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisine cevap vererek halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz. Her daim esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız”.


Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.


Vatandaş ve esnaflarda hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hırvat piyanist Maksim Mrvica müzikseverlerle buluşacak
    1. Hırvat piyanist Maksim Mrvica..
    2. Jandarma astsubay alımı 2019 başvuru..
    3. Lüleburgaz’da "Vergi Haftası"..
    4. Bakan Kasapoğlu’ndan sürpriz öğrenci..
    5. Romanlar İmamoğlu’nu güllerle karşıladı
    6. Şişli Beledyesi’nde maaşlarını..
    7. Lüleburgaz beyaza büründü
    8. Çanakkale’de ekiplerin kar mücadelesi..
    9. Bisiklet üstünde nöbet geçirdi, ilk..
    10. Mahmut Arslan güven tazeledi
    11. Şıktaşlı’dan Kulalı şoförlere söz
    12. Akdağ’da kartpostallık kar manzarası
    13. Ak Partili adayın turizm hedefi
    14. TED Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü
    15. Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla..
    16. FETÖ'nün kritik isminin eşi yakalandı!
    17. Beşiktaş - Fenerbahçe U 21 derbisi..
    18. Yerli sportif uçak motoru prototipi..
    19. (Özel) 3 buçuk aylıkken Skolyoz..
    20. Kilis’te TFF C antrenörlük kursu..
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Yeni partinin sitesi kuruldu!
    Yeni partinin sitesi kuruldu!