0553 313 94 23

Başkan Çolakbayrakdar, Down sendromlu Songül’ün hayalini gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar,42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha’nın hayalini gerçekleştirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Başkan Çolakbayrakdar, Down sendromlu Songül’ün hayalini gerçekleştirdi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar,42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha’nın hayalini gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Songül Culha’nın hayallerinden biri olan ve kendi isminin yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da imzasını taşıyan portre fotoğrafını hediye etti. Büyük sevinç yaşayan Songül ise mutluluğunu Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ifade etti.


Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde ikamet eden 42 yaşındaki down sendromlu Songül Culha’nın iki büyük hayali gerçekleştirildi. Gelinlik giyme hayali komşuları tarafından gerçekleştirilen Songül’ün diğer hayalini ise Başkan Çolakbayrakdar gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde ablasıyla birlikte ikamet eden Songül Culha’yı ziyaret edip, hane sakinleriyle sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, Songül’ün hayallerinden biri olan ve kendi isminin yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan portre fotoğrafı hediye etti. Büyük bir mutluluk yaşayan Songül ise sevincini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Mutluluğu gözlerinden okunan Songül ve ailesi, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.


Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Down sendromlu kardeşimin isteğini yerine getirdik. Vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı Songül kardeşimizin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.


Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar,hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yaparak hassasiyetle çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyoğlu’nda güvelik kamerasına yansıyan "seri hırsız" gözaltına alındı
    1. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    2. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    3. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    4. Muratpaşa’da kadınlar 8 Mart’a..
    5. Alaşehir’de yetenekli müzisyenler..
    6. İmamoğlu yaşadığı şoku anlattı! 'Beni..
    7. Büyük göğüsler sağlığı bozuyor
    8. Setur Marinaları CNR Avrasya Boat..
    9. ASO’da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi
    10. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol..
    11. Siirt’te traktör devrildi: 1 ölü
    12. Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5...
    13. Rektör Coşkun, İmam Hatip Okulları..
    14. TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 1..
    15. Hatay’da korkutan yangın
    16. Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu
    17. MHP’nin Kütahya Belediye Meclis üyesi..
    18. Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı
    19. Köyceğiz’de otomobille, motosiklet..
    20. "Hasta bezinde de haksız fiyat artışı..
    21. ANALİZ - Devrimin 40. yılında “siyasi..
    22. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    23. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    24. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    25. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    26. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    27. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    28. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    29. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    30. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı