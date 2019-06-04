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Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz Çevre İçin Çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04 Haziran 2019 Salı 14:05
Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz Çevre İçin Çalışıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında belediyecilik hizmeti verirken sadece bu günü değil, yarınları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi. Mutlu yarınların sağlıklı çocuklar yetiştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sağlıklı çocuklar yetişsin diye çevreci belediyecilik anlayışıyla doğayı koruyarak hizmet üretiyoruz. Böylece gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir Kocasinan bırakacağız” dedi.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İhtiyaç duyulan noktalarda bir taraftan yeni parklar oluştururken, bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. Parklarda çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, aileleri de huzurla dinlenebilsin diye kamelyalar oluşturuyoruz. Bunun yanında her mevsimin havasına göre çeşitli cinslerde çiçeklerle doğayı güzelleştirmeye özen gösteriyoruz. Ayrıca ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla profesyonel bir şekilde bakım ve temizlik çalışmaları yaptığımız parkları, bahçeleri ve camileri pırıl pırıl ve sağlıklı bir görünüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.


Kocasinan’ ı görünümüyle ve havasıyla daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için ağaçlandırma faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe gibi pek çok alanda ağaç dikimi çalışmalarını sürdürüyoruz. Daha yeşil Kocasinan için her yıl 100 bin fidan olmak üzere toplam 5 yılda 500 bin fidanı toprakla buluşturacağız ve toplumda farkındalık oluşturmak için de birçok projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, sağlıklı çevre için geri dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekti. Kocasinan Belediyesi bünyesindeki kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojiler ve Enerji San. Tic. A.Ş. ile Türkiye genelinde geri dönüşümde ciddi rakamlara ulaştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, ilçede adeta geri dönüşüm seferberliği ilan ettiklerini vurguladı. Geri dönüşüme yoğunluk verdiklerinibelirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi, geri dönüşümle ülke ekonomisine değer katıyor. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle çevre duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz ve gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakacağız” şeklinde konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar,hem doğal kaynakları korumak hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayarak, sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:05
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